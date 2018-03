Echo miejsc, których już nie ma

25 marca odbędzie się premiera ksišżki fotograficznej Magdaleny i Maksymiliana Rigamontich. „Echo” to opowieœć o miejscach, które zniknęły ze współczesnych map Wołynia na Ukrainie i poszukiwaniu œladów pamięci po tym, czego już nie ma.

„Echo” to spojrzenie na tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat. Jest efektem pięcioletniej pracy wielokrotnie nagradzanego fotoreportera i dziennikarki - Magdaleny i Maksymiliana Rigamontich. Para po raz pierwszy odwiedziła Wołyń w 2013 roku. Maksymilian Rigamonti zafascynowany, ale jednoczeœnie przerażony aurš tego rejonu, wracał tam wielokrotnie, aby odkrywać wydarzenia z 1943 roku na nowo. Odwiedzał między innymi wsie, których już nie ma - był w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej, Paroœli, Lipnikach i kilkudziesięciu innych miejscach. - Próbowałem zrozumieć, co na tych ziemiach działo się w czasie II wojny œwiatowej, co póŸniej, przez lata - powiedział Maksymilian Rigamonti.

Fotoreporter zdecydował się na czarno-biały kadr i analogowy, stary, œrednioformatowy aparat podobny do tych, którymi dokumentowano RzeŸ Wołyńskš. Fotografował miejsca, w których kilkadziesišt lat temu były polskie wsie, a w nich domy, szkoły, targi czy koœcioły. W zwišzku z tym, że obecnie trudno w tych przestrzeniach o jakikolwiek punkt odniesienia, gdyż natura zatarła œlady ludzkiej egzystencji, przy zdjęciach podane zostały współrzędne geograficzne.

Magdalena Rigamonti rozmawiała natomiast z Ukraińcami, którzy pamiętajš tamte wydarzenia. W ksišżce, na dwunastu rozkładanych jak mapa kartach, znalazło się dwanaœcie krótkich notatek z podróży. Sš one opowieœciami o konkretnych miejscach i zbrodniach. Każda karta to także cztery czarno-białe fotografie. Jedynym kolorem, który pojawia się w ksišżce, jest kolor złoty, jak ramy w koœcielnych obrazach czy litery na nagrobkach.

Maksymilian Rigamonti jest fotoreporterem nagrodzonym „Zdjęciem Roku” Grand Press Photo za fotografię z Bykowni, IV cmentarza katyńskiego. Jest także autorem ksišżek fotograficznych „Bykownia. Archeologia zbrodni” i „Afganistan jest w nas”. Magdalena Rigamonti to dziennikarka i autorka ksišżek „Straty. Żołnierze z Afganistanu” czy „Dorosnšć do œmierci”. Jest członkiniš Press Club Polska, laureatkš Grand Pressa i Nagrody im. Dariusza Fikusa. Para od lat tworzy duet dziennikarsko-fotograficzny RigamontiRazy2.

Premiera ksišżki „Echo” Magdaleny i Maksymiliana Rigamontich odbędzie się 25 marca na Rybnickim Festiwalu Fotografii.

W Warszawie, Łodzi, Opolu, Krakowie, Gdańsku i Gdyni odbędš się także spotkania autorskie.