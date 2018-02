Surrealistyczne kompozycje Piotra Dudaka

Galeria Obok ZPAF zaprasza na wystawę Piotra Dudaka „Misterium transgresji w skali szaroœci”.

Ekspozycja Piotra Dudaka zaskakuje sposobem obrazowania. Nasuwajšcym się skojarzeniem jest tu surrealizm i twórczoœć malarska René Magritte’a pełna zestawień dziwnych obiektów, brył geometrycznych, przeskalowań i linii tworzšcych aurę niedopowiedzenia.



Wystawa Galerii Obok ZPAF pokazuje również zamiłowanie autora do geometrii. Kompozycje fotograficzne „ubrane” w trójkštne bryły, poprzecinane sš liniami. Pojawiajšce się na zdjęciach postacie, wydajš się być jedynie podmiotami, które podporzšdkowane sš nadrzędnej idei.



Fotografie Piotra Dudaka ze względu na technikę nawišzujš również do tradycji polskiego przedwojennego montażu. Choć trudno odczytać symbolikę tych zdjęć, każdy może je interpretować po swojemu, odwołujšc się do teorii Junga czy Freuda, do modernistycznych tradycji ikonograficznych, czy własnej gry skojarzeń. Jak mówi sam autor wystawy, „fotografie wchodzšce w skład cyklu sš inspirowane doœwiadczaniem samotnoœci i próbš znalezienia własnej tożsamoœci”.



- Każde ze zdjęć stanowi kolaż, wykonany między innymi z wykorzystaniem techniki wielokrotnej ekspozycji, a także maskowania obrazu. Bazš dla prac była fotografia cyfrowa — dodaje Piotr Dudak.



Piotr Dudak to młody twórca, jest studentem pištego roku Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Œlšskiego w Katowicach. Swoje doœwiadczenie i umiejętnoœci fotograficzne zdobywał w Technikum Fotograficznym nr 12 w Katowicach. Jest autorem cyklu „Projekt: Dworzec” – fotokastu upamiętniajšcego wyburzany w 2011 roku budynek katowickiego dworca głównego. Jest również reżyserem oraz operatorem etiud filmowych, pokazywanych na prestiżowych festiwalach filmowych w Europie.



Wystawę „Misterium transgresji w skali szaroœci” oglšdać można do 9 marca w Galerii Obok ZPAF, przy ul. Plac Zamkowy 8 w Warszawie. Wstęp na wystawę jest wolny.