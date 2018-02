Mocne konie i wyrafinowane kury

Leica 6x7 Gallery Warszawa zaprasza na wystawę Robby’ego Cyrona „Figura Animalis”, na której artysta fotografuje naturę z finezjš i wyczuciem niderlandzkiego malarza.

Fotografie z tego cyklu prezentujš sportretowane na czarnym tle konie i kury. Fascynacja Cyrona zaczęła się od kury ozdobnej z ptasiej kolekcji Leona Tarasewicza. Ten wybitny artysta użyczył jš do sesji fotograficznej dla modowego magazynu. Żywy kogut stanowił jeden z wielu elementów scenografii, ale najbardziej przykuł uwagę fotografa. W chwili, w której w œwietle lamp jego upierzenie rozbłysło feeriš barw, Robby Cyron zrozumiał, że znalazł nowy obiekt fotograficznej fascynacji.

„Figura Animalis” jest tytułem wieloznacznym. Łacińskie słowo animalis odnosi się nie tylko do tego, co zwierzęce, ale przede wszystkim do życia oraz żywotnoœci. Widać to doskonale w obiektywie Cyrona, który poszukuje nowych kanonów piękna w œwiecie zwierzšt.

W swojej twórczoœci Robby Cyron bada różne oblicza natury. Przykładami tego sš czarno-białe fotografie kobiet w projekcie „Bella”, czy próba ujarzmienia dzikiej przyrody i zwierzšt, jak w przypadku fotografii „Gallus” i „The Family”. Wystawa „Figura Animalis” jest zestawieniem dwóch serii - ozdobnych kur („Gallus”) i koni arabskich „The Family”. „The Family” to spojrzenie na zwierzęta uosabiajšce mocny charakter oraz wdzięk. Konie sfotografowane przez Cyrona sš monumentalne a ich pozy bardzo wyraziste. Słowo „Gallus” oznacza natomiast „koguta”, ale w brzmieniu łacińskim jest bardziej wyrafinowane. Artysta dokładnie w taki sposób zaprezentował je w swoim obiektywie.

W pracach Cyrona widać całš skalę emocji: smutek, melancholię, a momentami i komizm. Pozujšce ptaki oraz konie dajš artyœcie nowš przestrzeń do artystycznego działania. - W mojej pracy twórczej zawsze staram się pokazać różne oblicze piękna - mówi fotograf. Dlatego też cykl „Animalis” to również pretekst do nowych poszukiwań estetycznych. Nie byłoby to jednak możliwe bez perfekcyjnego warsztatu i doœwiadczenia. Dzięki precyzyjnemu operowaniu œwiatłem fotografie Cyrona wyglšdajš jak hiperrealistyczne obrazy niderlandzkie.

Robby Cyron urodził się w 1970 roku w Gliwicach. Zwišzany jest ze scenš fotograficznš w Polsce i w Niemczech, od ponad 25 lat podejmuje w swojej twórczoœci tematykę natury, zmysłowoœci oraz piękna. Rezultatem tych obserwacji sš fotografie publikowane na łamach największych magazynów na całym œwiecie oraz wystawy.



Fotografiš zajšł się na przełomie lat 80., gdy wyemigrował do Niemiec. Liczne wyjazdy i praca na całym œwiecie, miedzy innymi w Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych oraz w RPA przyczyniły się do powiększenia portfolio. Swoje prace Robby Cyron pokazywał w Polsce, miedzy innymi w takich galeriach jak: CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2003), Galeria Nizio, (Warszawa 2004), Instytut Fotografii Fort (Warszawa, 2016) oraz za granicš, m. in. w Monachium, Kunzell i Fuldzie.

Wystawę Roby’ego Cyrona „Figura Animalis” oglšdać można do 17 marca w Leica 6x7 Gallery Warszawa przy ulicy Mysiej 3.