Gdy dziecko zamienia się w słuch. Tydzień Dziecka w warszawskich instytucjach kultury

Wydarzenia w ramach akcji przygotowane są przez cenionych artystów, pedagogów i animatorów z dwudziestu publicznych instytucji kultury w Warszawie należących do sieci ADESTE. Będzie to dziesięć dni wypełnionych wyjątkowymi wydarzeniami: koncertami, spektaklami teatralnymi, warsztatami, wycieczkami, wystawami i konkursami. Program, miejsca i wartości edukacyjne zostały specjalnie dobrane dla najmłodszego odbiorcy.



Dzięki przygotowanej specjalnie na tę okazję mapie publiczność znaleźć może propozycję dobraną specjalnie do potrzeb dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli czy opiekunów. Inicjatywa przygotowana została głównie z myślą o osobach, które na co dzień nie odwiedzają warszawskich instytucji sztuki.



3 czerwca Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski proponuje miniperformans dla rodzin z dziećmi. Organizatorzy postanowili pokazać, że w galerii warto też czasami zamknąć oczy i „zamienić się w słuch”. Wydarzenie przeznaczone jest dla dzieci od 0 do 5 lat.



4 czerwca w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta odbędą się warsztaty rodzinne towarzyszące pokazowi „Mały przegląd” w małym salonie Zachęty. Dorośli oddadzą wówczas głos dzieciom i będą rozmawiać z nimi o tym, co jest dla nich ważne. Zainspirują też najmłodszych do stworzenia własnych gazet.



Tego samego dnia Teatr Syrena proponuje lekcję teatralną dla dzieci. Jak piszą organizatorzy, „rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci to niezwykle ważny element edukacji, a Teatr, jego magia i połączenie wszystkich dziedzin artystycznych w jednym miejscu, daje ku temu doskonałe narzędzia”. Podczas lekcji dzieci dowiedzą się między innymi czym jest dykcja oraz emisja głosu. Zaprezentowane zostaną również proste, zabawne, przydatne dla dzieci ćwiczenia, które wykorzystane zostaną w pierwszych etiudach. To doskonała okazja do wspólnej zabawy dorosłych i ich pociech.



Teatr Syrena nie jest jedyną instytucją, która proponuje najmłodszym lekcję teatralną. 5 czerwca w Teatrze Dramatycznym dzieci będą miały okazję poznać jego tajemnice od kulis. Teatr, scenografia, kostiumy, charakteryzacja, premiera - to jedynie kilka z pojęć, których znaczenie będą mogli poznać uczestnicy spotkania. Dzieci zobaczą z bliska zakamarki, kulisy, pracownie, garderoby i charakteryzatornie teatru, ale będą miały również okazję stanąć na jego scenie.

Z tych i wielu innych atrakcji zorganizowanych w ramach „Tygodnia dziecka” korzystać można do 5 czerwca.