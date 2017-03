Światowe podróże polskiego designu

Ekspozycja „Roundaboutut Balic Plus” w Nordic House, powstała we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, przedstawia przedmioty codziennego użytku pochodzące nie tylko z Polski, ale i innych krajów północnej Europy z kręgu Morza Bałtyckiego: Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji, Finlandii, Danii, Niemiec i Islandii. Kuratorka Agnieszka Jacobson-Cielecka zestawiła je według podobnych cech – motywów, koloru, formy lub materiału.

Wystawa „Ludzie z fabryki porcelany” w Hannesarholt jest z kolei efektem badawczego projektu zrealizowanego w jednej z najstarszych fabryk porcelany w Polsce w Ćmielowie (obecnie własność spółki Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A.). Przedstawia proces produkcji unikatowego serwisu obiadowego.

Natomiast „Peekaboo – Polish and Icelandic Graphick Design for Kids” w Culture house w Reykjaviku, opracowana przez Ewę Solorz, porównuje najciekawsze książki polskich i islandzkich ilustratorów.

Między 4 a 9 kwietnia będziemy tradycyjnie uczestniczyć w jednym z największych wydarzeń międzynarodowych, jakim jest w Tydzień Designu w Mediolanie (Milan Design Wee)k. W Superstudio PIU pokażemy wystawę „Polish Design. Tomorrow is Today”, przedstawiającą osiem państwowych polskich uczelni.

- Każda z nich słynie z innej dziedziny, Łódź głównie z tkaniny i ubioru Warszawa i Kraków z projektowania produktu, Wrocław – z ceramiki, Poznań – z projektowania mebli, Katowice – z animacji, grafiki oraz projektowaniu produktu, Gdańsk nie tylko z projektowania statków, ale i biżuterii. Szczecin pozwala studiować projektowanie , a jednocześnie sztuki czyste lub muzykę. – mówi kuratorka pokazu Dorata Koziara, wybitna projektantka, prowadząca polskie studio w Mediolanie. Organizatorem wystawy w Mediolanie jest Akademickie Centrum Designu z siedzibą w Łodzi, powstałe przed 4 laty z inicjatywy tamtejszej ASP

1-5 maja polski design pojedzie do Seulu na targi Seoul International Handmade Fair. Agnieszka Jacobson-Cielecka kuratorka ekspozycji „It’s a Polish Thing. New Design from Polska” zapowiada, że zgromadzone na niej porcelanowe i szklane naczynia, lampy z papieru i materiałów z recyklingu, tkaniny dekoracyjne i zabawki skupią się na trzech ważnych wątkach polskiego wzornictwa: naturze jako źródle inspiracji, sztuce i rękodziele, nadającym indywidualny rys przedmiotom oraz cytatach z wzornictwa lat 50. i 60.

Będziemy także obecni na majowym Design Week Lithuania w różnych miastach Litwy, gdzie wystawa „Polish Design: In the Middle of”, przygotowana przez Izę Bołoz, przedstawi ponad trzydziestu naszych projektantów. Na Litwie pokażemy też inne projekty „We, Beauty of Diversity” Agnieszki Bar Julii Janulaityte, litewskiej projektantki mody, „Roundabout Baltic” i „Graduation Projects 2016” z pracami dyplomowymi absolwentów uczelni z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, przygotowana przez centrum design Zamek Cieszyn.

A jesienią polski design pojedzie do Londynu, do Sao Paulo i na Dutch Design Week w Eindhoven.