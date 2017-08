Putin szykuje się do wyborów prezydenckich

Dotychczas Władimir Putin oficjalnie nie potwierdził, że wystartuje w marcowych wyborach prezydenckich. Ale jego kampania wyborcza trwa już de facto od kilku miesięcy. Kreml zmobilizował tysiące swoich współpracowników, media państwowe oraz prorządowe ośrodki analityczne, które przygotowują program dla kampanii wyborczej obecnego i prawdopodobnie przyszłego prezydenta Rosji.

Rosja 2030

Kilka dni temu wpływowy rosyjski dziennik „Kommiersant" poinformował, że bliski władzom ekspercki instytut badań socjalnych (EISI) we wrześniu ma przedstawić Kremlowi raport zawierający wizję przyszłości Rosji, którą Putin ma zaprezentować rodakom w trakcie kampanii wyborczej. Dokument będzie się opierał na wynikach regionalnych dyskusji, spotkań, okrągłych stołów i konferencji, które odbywają się w ramach projektu „Strategia 2030", uruchomionego przez władze jeszcze w ubiegłym roku.

Spotkania te odbyły się już w kilkunastu regionach Rosji, a w najbliższym czasie rozpoczną się w Petersburgu i obwodzie riazańskim. Raport końcowy, jak twierdzi „Kommiersant", na biurko rosyjskiego prezydenta położy Borys Gryzłow, przewodniczący rady naczelnej partii „Jedna Rosja" i jeden z najbliższych współpracowników Putina. Stoi on na czele rady nadzorczej EISI i nadzoruje cały proces przygotowania „wizji przyszłości Rosji", co ma być głównym elementem kampanii wyborczej.

Blisko związany z Kremlem szef moskiewskiego Centrum Informacji Politycznej Aleksiej Muchin twierdzi, że nad wizją przyszłości pracuje „bardzo wiele zespołów współpracujących z administracją prezydenta", w tym również jego organizacja. Nie chciał jednak zdradzić, jakie postulaty znajdą się już w czwartym programie wyborczym Władmira Putina. – Chcecie bym opowiedział wszystkie tajemnice dworu madryckiego. Nasze propozycje już napisaliśmy i przekazaliśmy. Nie mogę ujawniać żadnych szczegółów. Za jakiś czas prezydent sam to przedstawi – mówi „Rzeczpospolitej" Muchin. – Swoją decyzję w sprawie udziału lub nie w wyborach prezydent ogłosi w listopadzie albo w grudniu.

Dobry car

Tymczasem Putin przygotowuje się intensywnie do wyborów . W tym roku odwiedził ponad 20 rosyjskich regionów, często „naprawiając" podczas takich wizyt błędy lokalnych urzędników. Niedawno w obecności kamer telewizji rządowej sprezentował rodzinie z Iżewska wycieczkę na wczasy do Soczi. W tym czasie lokalna administracja miała znaleźć dla tej rodziny nowe mieszkanie, gdyż dotychczasowe znajdowało się w złym stanie. Tamtejsze władze sprawę załatwiły szybko, a prezydent uprzedził, że będzie osobiście nadzorował sytuacje mieszkaniową w regionie. Kilka dni temu Putin wezwał na Kreml gubernatora Kraju Zabajkalskiego i poprosił o pisemne wyjaśnienie sytuacji związanej z budową przedszkoli w regionie. Pieniądze z budżetu federalnego zostały przydzielone, a przedszkoli wciąż brak.

– Tradycyjnie Kreml przekłada winę na rząd i władze regionalne. Działa to na zasadzie „dobry car i źli bojarzy". Ciężko na to pracuje maszyna propagandowa i czyni to skutecznie. Ponad 80 proc. obywateli popiera Putina i nie widzi innej alternatywy – mówi „Rzeczpospolitej" Lew Gudkow, szef niezależnego ośrodka socjologicznego Centrum Lewady. Jak twierdzi, program wyborczy Putina nie będzie się wiele różnił od poprzednich, ale może być jeszcze bardziej populistyczny. – Na pewno znajdzie się tam hasło „mocnego państwa", będzie również mowa o konfrontacji z Zachodem i padną też obietnice nowych programów socjalnych – dodaje.

Następcy i konkurenci

Im dłużej Putin zwleka z oficjalnym potwierdzeniem swojego udziału w wyborach, tym więcej w Rosji się mówi na temat ewentualnych następców rosyjskiego prezydenta. W mediach pojawiało się nazwisko premiera Dmitrija Miedwiediewa, byłego szefa administracji prezydenta Siergieja Iwanowa, przewodniczącego Dumy Wiaczesława Wołodina i ministra obrony Siergieja Szojgu. Wielu analityków uważa, że największe szanse ma ten ostatni. Od samego początku gra w jednej drużynie z Putinem i ciągle jest związany ze strukturami siłowymi. A to oznacza, że zna tajemnice Kremla jak nikt inny.

– Spekulacje te stawiają Szojgu i innych rosyjskich polityków w bardzo niezręcznej sytuacji wobec prezydenta. Zawsze znajdą się nieprzyjaciele, którzy będą takie plotki rozpowszechniać – mówi Muchin.

Na razie swój udział w przyszłorocznych wyborach potwierdzili lider opozycyjnej partii Jabłoko Grigorij Jawlinski i ekscentryczny szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski. Znany walczący z korupcją opozycjonista Aleksiej Nawalny zbiera podpisy pod swoją kandydaturą już od kilku miesięcy, mimo że ma wyrok w zawieszeniu. Pod koniec czerwca Centralna Komisja Wyborcza Rosji oświadczyła, że nie zostanie on zarejestrowany jako kandydat na prezydenta.

– Opozycja stłumiona, polityczne pole całkiem zostało wypalone – mówi Gudkow. – Konkurencji nie będzie. ©?