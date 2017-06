Antyimigrancki żart Macrona

Najpierw w internecie, a potem w jednym z programów telewizji francuskiej pojawiło się krótkie nagranie. Emmanuel Macron żartuje sobie z Komorczyków, którzy na łódkach próbują się dostać ze swojej wyspy na Oceanie Indyjskim na sąsiednią Majottę, która jako zamorskie terytorium Francji należy do Unii Europejskiej.

"Są tapouiiles i kwassa-kwassa" - mówi ktoś do Macrona, mając na myśli rodzaje łódek używanych do połowów. "Ale kwassa-kwassa mało łowią ryby. Przerzucają Komorczyków. Na tym polega różnica" - odpowiada prezydent, podłechtany komplementem, że zna się na komorskich sprawach.

Wypowiedź miała zostać nagrana w ostatni czwartek podczas wizyty Macrona w Bretanii.

Media zachodnie krytykują wypowiedź jako makabryczny czy kiepski żart, bo podróż do lepszego świata na kwassa-kwassa czasem kończy się śmiercią Komorczyków.

Najostrzej zareagowała prasa na Komorach. - Spodziewaliśmy się współczucia dla ofiar, a nie nie naigrywania się z ofiar, których nawet nie można pochować - napisał największy dziennik Al-Watwan, zarzucając Macronowi profanację zmarłych.

W niedziele komorski MSZ wezwał ambasadora Francji. Minister sprawiedliwości Fahmi Said Ibrahim potępił słowa Macrona. Pałac Elizejski uznał dowcip za "niefortunny", ale nie przeprosił.

Majotta jest jedyną z czterech wysp komorskich, która należy do Francji. Pozostałe wyspy w 1974 roku opowiedziały się za niepodległością.