Serial Fargo ocenzurowany w Rosji

Z dwóch odcinków trzeciego sezonu (drugiego i zwartego) usunięto wzmianki na temat prezydenta Rosji. Serial nadaje największa, państwowa telewizja rosyjska „Pierwyj kanał" („Kanał Pierwszy").

Całą sprawę wykryli i opisali dziennikarze internetowego serwisu meduza.io (założonego przez Galinę Tymczenko, byłą szefową serwisu lenta.ru, którą wyrzucono stamtąd w 2014 roku na polecenie Kremla).

W oryginalnym, drugim odcinku V.M. Vargas głośno rozmyśla o ustrojach autorytarnych: „Tak, można jeszcze znaleźć względną stabilność w brutalnych państwa narodowych: Korea Północna, Putin nieźle popracował w Rosji. Musisz tylko wiedzieć, komu dać w łapę."

W tłumaczeniu na rosyjski w państwowej telewizji słowa Vargasa zmieniły się trochę: „Względna stabilność istnieje tylko w państwach totalitarnych. W Korei Północnej na przykład, gdzie trzeba tylko wiedzieć komu posmarować".

W czwartym odcinku cenzorzy popracowali nad monologiem Ukraińca Juryja Hurki, który opowiada o dzieciństwie Putina i znaczeniu słowa „prawda". W oryginale wygląda to tak: „Kiedy Putin był chłopcem, już wtedy wiedział że chce pracować w FSB. Żył biednie, ale przy łóżku trzymał portret Bierzina. Bierzin przeżył lata 20., stworzył GRU, a potem KGB. Dla niego (Putina) on (Bierzin) jest ojcem chrzestnym. I ten chłopiec, Putin poszedł trenować sambo, dzięki swej pięści zawładnął szkolnym boiskiem. Rozumiesz, w Rosji są dwa różne pojęcia „prawdy". Prawda jest dla ludzi, ale jest jeszcze „istina" (istota rzeczy) – tę określa Bóg. Ale jest jeszcze „nepravda" - znaczy, kłamstwo. I to jest ta broń, której używa przywódca. Bo przecież on wie to, czego inni nie wiedzą. Prawdą staje się to, co on powie".

W rosyjskojęzycznej wersji serialu wypowiedź Ukraińca przybrała taki kształt: „Chłopiec od dzieciństwa marzył by zostać wywiadowcą. Mieszał w mieszkaniu kwaterunkowym, na nocnym stoliczku stawiał portret Bierzina. Bierzin który w 1923 roku założył GRU, a w rezultacie KGB – ojciec chrzestny. Ten chłopiec wkrótce poszedł na sambo i stał się postrachem szkolnego boiska. Rozumiesz, w każdym języku są dwa słowa „prawda". Prawda – to prawda ludzi, a „istina" - boża prawda. Ale jest jeszcze nieprawda – kłamstwo. I to jest broń, dlatego że ktoś coś wie, a ty – nie. Prawda jest tylko tym co istnieje w rzeczywistości."

„Meduza.io" zauważyła, że bohaterowie serialu od czasu do czasu wspominają o innych Rosjanach pojawiających się w fabule poszczególnych odcinków, ale tutaj nic nie zmieniono w stosunku do amerykańskiego oryginału.

Tłumaczenia dla telewizji dokonała moskiewska firma „A B Video". Nagabywana przez dziennikarzy na temat swojego dziwacznego tworu wydała w końcu oświadczenie: „Wszelkie pytania prosimy kierować do Kanału Pierwszego". A ten milczy.

Wspominany przez Hurkę Jan Bierzin był komunistą łotewskiego pochodzenia, twórcą i szefem „Rzawiedupr" Armii Czerwonej (późniejszego GRU). Dzięki niemu powstały w sowieckiej armii nowoczesne wydziały szyfrowania i deszyfrowania, wywiadu radiowego. Zajmował się też osobiście tworzeniem sieci agenturalnych, zwerbował np. słynnego Richarda Sorge. W 1924 roku stał na czele nieudanej próby komunistycznego puczu w Estonii. W 1938 aresztowany przez NKWD i rozstrzelany za „udział w kontrrewolucyjnej organizacji terrorystycznej".