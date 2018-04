Szczery sondaż cieszy Trumpa

W ubiegłym tygodniu Donald Trump z radoœciš na Twitterze oznajmił, że roœnie jego poparcie wœród wyborców.

Rzeczywiœcie sondaż Rasmussena przypisał mu 50-procentowš przychylnoœć wyborców. Problem w tym, że nie wszyscy uważajš go za rzetelny.

Prezydent Trump, który w mediach głównego nurtu nie cieszy się wielkim poważaniem, a w opracowanych przez nie sondażach – niskim poparciem, uwielbia doniesienia, które sš mu przychylne. Stšd, jak tylko sondaż został opublikowany, prezydent napisał na Twitterze: „Dziękuję Rasmussenowi za szczery sondaż. Moja popularnoœć właœnie wzrosła do 50 proc., czyli więcej niż oszusta Obamy w tym samym okresie jego kadencji". Dodał, że wszyscy, którzy twierdzš, że sondaże oceniajš jego popularnoœć na „raczej niskš", propagujš fałszywe doniesienia. Rzeczywiœcie media głównego nurtu dyskredytowały prezydenta, twierdzšc: „Trump myœli, że ma 50 proc. poparcia".

Obecny prezydent sam jest mistrzem w propagowaniu informacji niemajšcych poparcia w rzeczywistoœci. Jednak w przypadku Rasmussena – prawicowego oœrodka badań opinii publicznej, na którego pozytywne informacje na swój temat Trump może zawsze liczyć – rzeczywiœcie uzyskał pochlebnš opinię u 50 proc. respondentów. I to po raz kolejny – ostatni raz cieszył się takš popularnoœciš w tym sondażu opinii publicznej w lutym br. To też prawda, że 50 proc. to więcej niż Barack Obama uzyskał na poczštku kwietnia w drugim roku swojej prezydentury. Według Rasmussena poprzedni prezydent cieszył się 46-procentowym poparciem.

Diabeł jednak tkwi w szczegółach i metodologii stosowanej przez Rasmussena. Zawsze był bardziej przychylny Trumpowi, a mniej Obamie niż inne oœrodki, dokonujšce sondaży opinii publicznych. „Jednym z powodów jest to, że Rasmussen prowadzi sondaże wœród osób aktywnych politycznie, czyli głosujšcych, a te zazwyczaj majš poglšdy republikańskie. Inne agencje przeprowadzajš sondaże wœród szerszej populacji" – zwraca uwagę „Washington Post".

Wyniki sondaży Rasmussena uważane sš też za mniej wiarygodne ze względu na to, że opinie zbiera się głównie telefonicznie. Takie telefony, według prawa amerykańskiego, mogš być wykonywane na numery stacjonarne, a nie na komórki, których używa większoœć Amerykanów. Automatycznie zatem z sondażu wyeliminowana jest spora częœć społeczeństwa, w tym młodzi ludzie, którzy nie używajš już telefonów stacjonarnych.

W innych sondażach opinii publicznej Trump uzyskuje niskie notowania. W okresie badanym przez Rasmussena, w sondażu Gallupa Donald Trump miał tylko 39 proc. poparcia, o 10 punktów procentowych mniej niż jego poprzednik w tym samym okresie swojej prezydentury. Sondaż Associated Press-NORC Center for Public Affair Research natomiast szacował popularnoœć Trumpa na 42 proc., czyli bliżej szacunków Gallupa.

W pierwszym roku urzędowania amerykańscy prezydenci zazwyczaj cieszš się dużym poparciem, co okreœlane jest efektem „miesišca miodowego". To okres, w trakcie którego wyborcy cieszš się z nowego prezydenta, czekajš na realizację obietnic wyborczych i przyzwyczajajš się do niego. Potem zazwyczaj poparcie prezydenta spada, w miarę jak napotyka problemy w realizacji założeń swojej polityki, staje się przedmiotem kontrowersji albo skandali, przez co zniechęca do siebie częœć wyborców.

— Relacja z Nowego Jorku