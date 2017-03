Putin: walka z korupcją prowadzi do chaosu

Na demonstracjach, do których wezwał Aleksiej Nawalny, kilkadziesiąt tysięcy ludzi protestowało przeciw korupcji i nielegalnemu bogaceniu się premiera Dmitrija Miedwiediewa.

– Osobiście jestem za tym, by walka z korupcją znajdowała się w centrum społecznej uwagi, i pozytywnie przyjmuję zainteresowanie ludzi tą problematyką – zapewnił prezydent Putin w trakcie swojej wizyty w Archangielsku.

W całej Rosji zatrzymano prawie 2 tysiące osób. Od początku tygodnia napływają informacje o pobiciach przez nieznanych sprawców zarówno organizatorów demonstracji, jak i członków komitetów wyborczych Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista postanowił bowiem startować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

– Ten instrument [walka z korupcją] wykorzystywany był w czasie tzw. arabskiej wiosny. Dobrze wiemy, do czego to doprowadziło, do jakich krwawych wydarzeń. Dobrze też wiemy, że był to jeden z pretekstów dokonania zamachu stanu na Ukrainie – dodał Putin, jednocześnie wzywając do ukarania zatrzymanych na demonstracjach.

Jednak dzień wcześniej senator z partii komunistycznej Wiaczesław Marchajew wezwał prokuraturę generalną, by wszczęła dochodzenie w sprawie dochodów premiera Miedwiediewa. Detonatorem protestów był 40-minutowy film zamieszczony w internecie przez Nawalnego o majątku szefa rządu (m.in. o winnicach i rezydencji we Włoszech). – Dalej będziemy tak milczeć czy podejmiemy jakieś działania? – pytał swoich kolegów na posiedzeniu izby wyższej rosyjskiego parlamentu. Jednak sam nie zgłosił formalnego wniosku o zwrócenie się do prokuratury, co wytknęła mu przewodnicząca senatu. – Jakby go napisał, to ja bym poparła – zapewniła.

Kilkudniowe milczenie Kremla wywołało niepewność co do losów samego Miedwiediewa. Część ekspertów wskazywała, że już w połowie marca doszło do tajemniczej kłótni premiera i prezydenta, której towarzyszyła kilkudniowa nieobecność Miedwiediewa. Przyjechał on jednak z Putinem do Archangielska. Ale podczas uroczystego powitania gospodarze nazwali premierem obecnego zastępcę szefa rządu Dmitrija Rogozina, wywołując konsternację wśród gości ze stolicy.

Niezdecydowanie, jak reagować na manifestacje i co robić z oskarżonym premierem, widoczne jest nadal. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział, że „bezpośrednia rozmowa Putina z narodem", czyli doroczne propagandowe show, zostanie przełożona na późniejszy termin. – Zwykle robimy ją w kwietniu, ale w tym roku nie będzie w kwietniu – wyjaśnił.