Rzym pełen ruin nie zawsze antycznych

Zdewastowane dzielnice, chaotyczna zabudowa, przypadkowe remonty, chylšce się ku upadkowi kamienice i pałace. Po Wiecznym Mieœcie trzeba stšpać delikatnie, żeby go przypadkiem nie uszkodzić. Jest fantastyczne i żałosne jednoczeœnie.

W styczniu 2016 roku, na placu Gentile Da Fabriano, tuż przy Lungotevere Flaminio, zaledwie parę kroków od słynnego „mostu muzyki" rozpadł się dom. Mieszkańcy cudem ocaleli. Uratowała ich Agea Rodriguez, zajmujšca apartament na poddaszu, która usłyszała dziwne hałasy dochodzšce z korytarza. Było grubo po północy. Kobieta pomyœlała, że do kamienicy włamali się złodzieje, zaalarmowała więc sšsiadów, a potem zadzwoniła na policję. W Rzymie to nic dziwnego. Kradzieże domowe sš tutaj nagminne, dlatego w mieœcie okratowane sš w zasadzie wszystkie okna mieszkań od parteru do trzeciego piętra. Poddasza również. Niezależnie od statusu dzielnicy.

Tym razem jednak żadnego złodzieja nie było. Policjanci po przyjeŸdzie zauważyli za to, że w kamienicy zaczynajš pękać mury.

Po chwili ktoœ zobaczył, że w jednej œcianie widnieje dziura wielkoœci ludzkiej głowy. Wezwano straż pożarnš. Rozpoczęła się ewakuacja. 11 rodzin znalazło się na ulicy.

Ceny jak w Paryżu, standard jak w Kairze

W 2015 roku na dziedzińcu Maxxi, Narodowego Muzeum Sztuki XXI Wieku, które z mozołem dorabia się własnej oryginalnej kolekcji, Pedro Cabrita Reis, znany portugalski artysta, odsłonił instalację zatytułowanš „La casa di Roma" (wł. – Dom Rzymu). Z betonowego bloku Maxxi wystawały kikuty sztucznie dobudowanego „domu", który został obdarty z tynku. Po dawnej œwietnoœci zostały tylko poranione cegły przypominajšce antyk, ale tylko z daleka. Z bliska widać było robotę zupełnie dwudziestowiecznš, czyli delikatne, jakby jednorazowe luksfery, przez które można było zobaczyć wielki plac otaczajšcy półokręgiem muzeum, na którym, jak zawsze zresztš, bawiły się głównie dzieci. (To jedyne rzymskie muzeum, w którym tłumy przebywajš przed wejœciem do budynku, w œrodku natomiast jest kompletnie pusto.)

Ta niewielka instalacja zdawała się być oczywistoœciš, drewnem, które artysta przywiózł do lasu, albowiem akurat w tych okolicach, współczesnych ruin nie brakuje. Co drugi dom przypomina tekturowš makietę, mogšcš się za chwilę zawalić. W cišgu ostatnich kilku lat przestało tutaj istnieć kilka budynków. Jeden został podmyty przez œcieki podziemne, inny miał liche fundamenty. Prawie zawsze na miejsce tragedii przyjeżdżała młoda prezydent miasta – Virginia Raggi z Ruchu Pięciu Gwiazd, zapewniajšc, że nad wszystkim czuwa, że od teraz będzie lepiej. Na poczštku swojej kadencji mówiła, że rzymianie odczujš zmianę na lepsze już po dwóch tygodniach jej rzšdów.

Chyba nikt w to nie uwierzył. Do teraz prawie każda ulica w mojej dzielnicy pokryta jest dziurami tak wielkimi, że nawet droga z Przemyœla do Drohobycza na Ukrainie wydaje się być w lepszym stanie. Jechać wieczorem przez te, bynajmniej nie peryferyjne, ulice Rzymu, to prawdziwe wyzwanie.

Ludzie jednak nie zwracajš już na to uwagi. Znajš dziury na pamięć. Niektórzy tylko podejmujš nierównš walkę z administracjš i cierpliwie zgłaszajš je w odpowiednich urzędach. Albo biorš udział w internetowych sondażach ogłaszanych od czasu do czasu w dzienniku „La Repubblica". Piszš tam na przykład: „Okolica w której mieszkam przypomina strefę wojennš. Dziury w drogach? To jeszcze nic. Dziury w głowach urzędników sš jeszcze gorsze. Degradacja miasta postępuje z roku na rok";

„Jeszcze 30 lat temu Rzym był miastem wspaniałym. A dzisiaj? Otaczajš mnie hałdy œmieci, brud. Do nosa wciska się smród. Ceny mamy takie jak w Paryżu, standard jak w Kairze".

Kiedy Alberto Moravia opisywał tę okolicę w swojej nudnawej z lekka ksišżeczce „Uwaga" („L'attenzione", polskie wydanie w roku 1968) wszystko tu lœniło czystoœciš, podobnie zresztš jak całe miasto, a zwłaszcza centrum. A centrum było wtedy jakby dalej niż dzisiaj. Bo chociaż Ponte Milvio z piazza del Popolo łšczy najstarsza w Rzymie linia tramwajowa, w głowach tubylców Flaminia znajdowała się zawsze na marginesie Wiecznego Miasta. Dzisiaj wszyscy mówiš, że to œródmieœcie.

Nowoczesny i szybki tramwaj jedzie dziesięć minut. O ile tylko nie będzie zepsuty albo nie będš prowadzone prace na torowisku, co zdarza się regularnie kilka razy w roku.

W latach 60. były tu wybudowane w czasach Mussoliniego wielkie osiedle mieszkaniowe, koszary policji i wojska, przeróżne instytucje militarne i monumentalne kamienice. Dalej za Tybrem, przy via Cassia, jak pisał Moravia, „domy były już rzadsze, potem [...] pustkowie pomiędzy dwoma zarosłymi trawš wzniesieniami, nad którymi górowały żywopłoty z bzu".

Obecnie to całkiem dobry rzymski adres. Może nie tak dobry jak Parioli czy Prati, niemniej jednak na mieszkanie tutaj trzeba wydać porzšdnš sumkę. Adwokaci, dyplomaci (którzy w pobliżu majš swojš Farnesinę, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych), lekarze, starsi ludzie, którzy pamiętajš fantastyczne lata 60. i 70., kiedy kapitalistyczne Włochy kwitły, a pracownikom z roku na rok przybywało fajnych urlopów i dodatków, całkowicie skolonizowali te okolice. Nie narzekam. Emeryci nie sš co prawda bardzo kontaktowi, można nawet powiedzieć, że kontakty majš oni w całkowitym poważaniu, niemniej jednak imprez nie robiš, głoœno muzyki nie słuchajš, chodzš spać przykładnie o dwudziestej trzeciej, zatem kłopot z nimi żaden.

W ruinach mieszkajš ruiny. Niegdysiejsze pałace zostały zawłaszczone przez nieruchome mumie, które w windach wywieszajš karteczki: „prosimy o dokładne zamykanie drzwi albowiem mieszkamy na szóstym piętrze a nogi już nie tak młode". Czasami, kiedy do młodszych mieszkańców nie docierajš takie sygnały, toczona jest walka na słowa.

Mumia nie wejdzie przecież po schodach. Ruina nie wdrapie się na ruinę. Ruiny też milczš. W tych okolicach tylko nieliczni odpowiadajš na pozdrowienie, jeszcze rzadszy jest uœmiech. Ruina nie ma twarzy.

Wigwam umierajšcego wodza

No chyba że tš ruinš jest Auditorium zaprojektowane przez Renza Piano, które ma twarz ponowoczesnš: jeszcze nie nazbyt zniszczonš, niemniej jednak trochę już opuszczonš i zaniedbanš, chociaż – jak widzę, od czasu do czasu, czyszczonš i pucowanš.

Ten kompleks znakomitych, genialnie wręcz zaprojektowanych sal koncertowych, których akustyka bywa wychwalana przez najlepszych krytyków muzycznych na œwiecie, gdzie przyjeżdżajš największe pianistyczne sławy z Krystianem Zimermanem na czele, ma dzisiaj już kompletnie zryte fasady, wystrzępione chodniki. Błyszczšca niegdyœ blacha okrywajšca dachy przypomina te, które używane sš do budowy baraków dla bezdomnych. W blasku słońca ten wzniesiony w 2002 roku kompleks, wyglšda jakby zaraz miał się zawalić.

Kiedy w zeszłym roku zobaczyłem na dziedzińcu Auditorium lodowisko, na którym więcej było wody niż lodu, pomyœlałem, że to doskonała metafora oddajšca charakter nie tylko tego budynku, ale całego współczesnego Rzymu. Błyszczy nie błyszczšc, jest a jednoczeœnie go nie ma. Istnieje, ale w kruchej formie, po której trzeba stšpać delikatnie, żeby jej nie uszkodzić. Niewštpliwie jest piękny, ale raczej w słońcu niż w deszczu. Fantastyczny i żałosny jednoczeœnie

Nikogo nie trzeba namawiać, żeby tutaj przyjechał, wystarczy rzucić okiem na nazwiska artystów. W kwietniu trzy razy zagra tu Bob Dylan. Na biletowanym spotkaniu autorskim z Orhanem Pamukiem pojawiš się hordy studentów. Rzymianie się chwalš, że rocznie odwiedza go ponad milion widzów.

I ci wszyscy biedni ludzie, żeby zobaczyć i usłyszeć to, co na œwiecie najcenniejszego, muszš, idšc z przystanku autobusowego czy tramwajowego, przeskakiwać olbrzymie progi chodnikowe, omijać zaparkowane byle jak samochody, unikać dziur i kałuż, uskakiwać przed pędzšcymi motocyklistami. Kilka metrów od Auditorium znajduje się najbrzydsza chyba arena sportowa œwiata, Palazetto dello sport, pozostałoœć po olimpiadzie z 1960 roku, gdzie podczas igrzysk rozgrywano mecze koszykarskie i siatkarskie. Tym celom hala służy zresztš i dzisiaj. Co nie zmienia faktu, że z zewnštrz wyglšda jak wigwam umierajšcego indiańskiego wodza. Virginia Raggi zapowiedziała renowację areny, ale nie sprecyzowała kiedy miałaby ona nastšpić.

Paradoksalnie, była wioska olimpijska, która dzisiaj została wchłonięta przez miasto, jest przez architektów podawana za pozytywny przykład „katalizatora zmian w krajobrazie miejskim, jaki trudno znaleŸć w innej europejskiej metropolii". Miasteczko powstało w miejscu koszmarnej dzielnicy, w której stały drewniane baraki przyjezdnej biedoty, przed wojnš zaœ urzšdzano tam parady wojskowe, a miejsce nazywano Campo Dux. Współczeœnie znów mieszka tu biedota. Cyganie koczujš w kamperach, prostytutki – jak w czasach olimpiady – przyjmujš goœci w przyczepach kempingowych.

Wspaniały europejski brutalizm i fantastycznie zaprojektowane miasteczko idealne? Zapraszam w te okolice po zmroku, wtedy bloki byłej wioski olimpijskiej zaczynajš przypominać podparyskie slumsy a dosztukowane i całkiem współczesne rzeŸbobryły, które ktoœ poustawiał na placach między budynkami, przywiodš na myœl pokraczne i zwielokrotnione pajški z horrorów klasy B.

Wštpię, czy owe „dzieła" przetrwajš, nawet w formie ruin, tak długo, jak domy sprzed 2,5 tysišca lat, które w Wiecznym Mieœcie od czasu do czasu odkrywajš archeolodzy.

Jakiœ czas temu media obiegła informacja, że pod gmachem Palazzo Canevaro (tuż obok Piazza della Repubblica) znaleziono doskonale zachowane resztki domu rzymskiego, liczšcego około 40 metrów kwadratowych, z okresu rzšdów Tarkwiniuszy.

„Jak twierdził nadzorca dóbr archeologicznych Wiecznego Miasta Francesco Prosperetti, to zaskakujšca wiadomoœć, zwłaszcza jeœli weŸmiemy pod uwagę fakt, iż dotychczas uważano, że w VI wieku p.n.e. obszar Wzgórza Kwirynalskiego był całkowicie niezamieszkany. Dom znajduje się na terenie wykopalisk, gdzie już dokonano innego ciekawego odkrycia – odkopano pozostałoœci dużej œwištyni, pochodzšcej prawdopodobnie z V wieku p.n.e." – pisał o wydarzeniu portal imperiumromanum.edu.pl".

Tak go wyremontowali, że się zawalił

W dniu, w którym przeczytałem tę wiadomoœć, na placu Gentile Da Fabriano, gdzie do dzisiaj stojš ruiny domu, o którym pisałem na poczštku, zawaliło się jeszcze jedno piętro. Nad rankiem strażacy znowu bezradnie przyglšdali się jak solidne przedwojenne rzymskie mury zapadajš się w sobie. Tym razem wgniotły kolejny balkon. Lungotevere Flaminio cišgle była zamknięta. Policja w dzień i w nocy ochraniała budynek. A dziennikarze zapomnieli o całej sprawie. Ludzie, którzy znaleŸli się na bruku zostali poinformowani, że wszelkie szkody muszš naprawić sami. Miasto w niczym nie pomoże, bo ma teraz inne, poważniejsze sprawy na głowie – musi obecnie wykwaterować z mieszkań komunalnych dosyć bogatych delikwentów, którym wiele lat temu ktoœ pozwolił mieszkać w apartamentach, za które miesięcznie płacili dziesięć euro. Zamiast kilka tysięcy.

A pozostawieni na lodzie ludzie z Lungotevere Flaminio muszš najpierw zapłacić za szkody, których nie spowodowali, następnie wytoczyć sprawę sšsiadowi, który doprowadził do tragedii. A potem już tylko poczekać jakieœ dziesięć lat, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że sšsiad do więzienia nie pójdzie i za szkody też nie zapłaci.

Na pobliskich ulicach do teraz walajš się jeszcze odłamki cegieł. Policjant, który pilnuje ruchu w okolicy wzrusza tylko ramionami, kiedy pytam go, co stanie się z budynkiem. Mówi, że to przecież nic nadzwyczajnego.

– Od czasu do czasu coœ się wali – podsumowuje z minš filozofa. – Taki kraj. Pałac cesarza Nerona, Domus Aurea, też się zawalił... – Ale kiedy to było? – pytam. – Jak kiedy? Kilka lat temu... – dziwi się, że nie wiem. – Kilkanaœcie lat zabytek był remontowany. I tak go wyremontowali, że się zawalił.

Domus Aurea, wzniesiony w latach 60. naszej ery, był największš i najbogatszš rezydencjš Nerona (przed wejœciem stał prawie 40-metrowy posšg władcy w stroju Apolla). Przez kolejne wieki popadał w ruinę aż w końcu porosły go chwasty. Restaurację rozpoczęto w latach 70. XVIII wieku.

W marcu 2010 roku częœć dachu jednak runęła na ziemię. Podobno z powodu cieków wodnych, które podmyły fundamenty. Podobno zabrakło pieniędzy. Podobno ówczesny minister kultury Rocco Buttiglione był tak wœciekły z tego powodu, że zaczšł oskarżać innych ministrów o zaniedbania. Podobno fundusze na ratowanie zabytków były w tamtych czasach regularnie obcinane przez rzšd Silvia Berlusconiego (podobno nawet o 35 procent).

Kraj egzotyczny, nieznany, poetycki

W roku 1879 Henryk Sienkiewicz pisał w „Gazecie Polskiej": „Starożytnego Rzymu widzi się na każdym kroku œlady, ale przeważnie œlady tylko. W ogóle zapadł on w ziemię, wieki pochowały go jak umarłego człowieka i pokryły grubymi warstwami gruntu, a na tym olbrzymim grobie zazieleniało nowe życie. Ale ciekawoœć dzisiejsza lubi odgrzebywać stare mogiły: w ten sposób odgrzebano Forum Romanum".

Sienkiewicz, choć ubolewał nad upadkiem antyku, w istocie podziwiał owe ruiny. Ten zastygły œwiat miał urok nie tylko egzotyczny, ale i poetycki. Œwietnie „pasował" do literatury i reportażu. Podobne teksty będš pisali wiele lat póŸniej Europejczycy, którzy dotrš do ruin Angkor Wat. A zdjęcia wykonane przez fotoreporterów tłumnie odwiedzajšcych Kambodżę stanš się ozdobš największych œwiatowych gazet i galerii.

Tak samo było ponad 100 lat temu. Tyle że za kraj egzotyczny, nieznany i poetycki „robiła" Italia. Paweł Muratow w „Obrazach Włoch" pisał: „Rzym jest ciemny, a czerwona barwa kamienia, widoczna spod czarnych plam wilgoci okrywajšcych na poły zrujnowane mury, nasuwa wspomnienie o dawnym życiu, pełnym gwałtownych namiętnoœci. Nędza otacza monumentalne pałace Mattei, Spada, Orsini i Cecci. Błoto i zaroœnięty mchem herb marmurowy nad drzwiami, kraty w ciemnych kwadratowych oknach, kolorowe szmaty w słońcu, twarze o energicznych rysach, konwulsyjne okrzyki grajšcych w morę, ludzie wylegujšcy się w cieniu wspaniałych fasad barokowych koœciołów – taki jest ów Rzym, który nadal pozostaje Rzymem z noweli romantycznej".

Ironiczni mieszkańcy Włoch twierdzš, że i dzisiaj dałoby się napisać o Wiecznym Mieœcie podobne teksty. Zdewastowane dzielnice, chaotyczna zabudowa, przypadkowe remonty, chylšce się ku upadkowi kamienice i pałace.

O tym, że budynki neapolitańskie od czasu do czasu tracš pion w zasadzie się nie mówi. Jakiœ czas temu runęła niezamieszkana częœć pięciopiętrowej kamienicy w centrum miasta. Budynek ucierpiał w trzęsieniu ziemi w 1980 roku. Niedaleko tej ruiny, znajdujš się pozostałoœci po innym domu, który zawalił się w 1994 roku.

Neapol się wali. Rzym od czasu do czasu drży i wtedy ludzie bez specjalnego niepokoju, a nawet z pewnš rutynš, stwierdzajš nad ranem, że obrazy wiszš krzywo, szklanki stojš w nieładzie, ewentualnie łóżka bywajš poprzesuwane. W stolicy Włoch człowiek trzęsie ziemiš i ziemia sama z siebie się trzęsie. Wszystko tutaj jest w nieustannym ruchu. Także ogień w lecie przemieszczajšcy się z jednej dzielnicy do drugiej.

6 majš 2015 roku spaliła się spora częœć lotniska Fiumicino. Pożar wybuchł w nocy w podziemnej strefie przechowywania bagażu w terminalu trzecim. Na miejsce przyjechało aż 20 wozów strażackich. Przyczyn nie udało się ustalić. Autostrada łšczšca lotnisko z miastem została zamknięta.

Jakiœ czas póŸniej, również w okolicach lotniskach, ktoœ podpalił las, uniemożliwiajšc starty i lšdowania samolotów. Po Rzymie rozeszła się pogłoska: mafia nie dostała tego, czego chciała, i teraz odgrywa się na urzędnikach, dewastujšc strategiczne punkty metropolii.

Podobnie było w roku 2017. Podczas koncertu amerykańskiego kompozytora Philipa Glassa w Auditorium, w amfiteatrze pod gołym niebem, ludzie wpatrywali się w groŸnie wyglšdajšce czarne chmury, które wolno opadały na pobliskš ulicę Marszałka Piłsudskiego. Ochroniarze uspokajali: burzy nie będzie, płonie złomowisko samochodów w Centocelle.

Tego dnia w Rzymie pożary wybuchały jeszcze kilkakrotnie, w różnych miejscach. Nikt nie pytał kto to zrobił. Sprawa wydawała się oczywista. A obraz tworzony przez blask ognia na tle zapadajšcego nad miastem zmroku był fantastyczny.

Zmarszczki? Ja?

Rzeczywistoœć miesza się w Rzymie z mitem, œwiat wspaniałego antyku i przepysznych galerii styka się tutaj z fałszem, korupcjš i dziurami w drogach.

Villa Borghese, na przykład, to miejsce fantastyczne, niemniej jednak jeżeli dokładniej spenetrować ten region, okaże się parkiem całkiem przeciętnym, który ponad przeciętnoœć wyrasta „tylko" wspaniałš Galeriš, w której chciałoby się spędzić całe życie. W samym parku już niekoniecznie. Nie mogę pojšc, dlaczego zachwycił on Zadie Smith tak bardzo, że zdecydowała się napisać o nim: „O uroku tego miejsca przesšdza właœnie swobodne przejœcie od odœwiętnoœci do zwyczajnoœci. Ogrody Borghese nikogo nie wykluczajš".

Tyle że dzisiaj właœnie wykluczajš, przede wszystkim rzymian, którzy, uciekajšc przed rowerowymi zaprzęgami dla czterech osób i używanymi wyłšcznie przez turystów segwayami (dwukołowe pojazdy elektryczne – red.), chroniš się w cieniu drzew, ewentualnie uciekajš za Galerię. Alejki nie sš tam wyasfaltowane i nawet o 18 jest tam pustawo, czasami ludzie ćwiczš tańce, prężš mięœnie i robiš pompki.

„Kamienne popiersia sławnych ludzi sš wyraŸnie podpisane. Może to tylko mało istotna kwestia XIX-wiecznego gustu, ale w efekcie – jakaż różnica. Nie trzeba się krępować i wstydzić niewiedzy. Każda gospodyni domowa może sobie podejœć do Leonarda da Vinci i pomyœleć: ale koœci policzkowe, jak u dziewczyny!" – pisze Smith. O ile posšg będzie miał głowę – dodam, bo nie zliczę pomników głów pozbawionych, zwłaszcza w częœci mniej uczęszczanej. Trzeba bowiem pamiętać, że prawie wszystkie biusty w parku to cementowe kopie. Dlatego też niektóre z nich wyglšdajš jak twarze rybaków z okolic Katanii, czarne i ogorzałe rysy, głębokie bruzdy. A obok sterty œmieci, niedopałki papierosów.

Trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby urzšdzić sobie tu œniadanie czy obiad na trawie. Już prędzej można wybrać się na piwo do ocienionej częœci parku, gdzie w porze sjesty leniwi faceci leżš na ławkach jak wyliniałe koty z rękoma spuszczonymi na stojšce na rozgrzanym asfalcie butelki. Sš wœród nich i ci w garniturach, i w zwyczajnych koszulach, ale też robotnicy w przybrudzonych T-shirtach. Ławeczka w Villa Borghese nie jest naznaczona klasowoœciš. Kobiety nie rozwalajš się na nich tak bezczelnie jak faceci, tylko kulturalnie siadajš. Zwłaszcza te starsze wkomponowujš się w atmosferę parku wręcz perfekcyjnie.

Bo Villa Borghese przypomina starš ciotkę. Udaje, że nie ma zmarszczek, a ewentualne niedoskonałoœci, które można dostrzec na jej twarzy gołym okiem, nazywa „złym œwiatłem", „efektem selfie" albo œlepotš tego, który je wypomina.

Mimo to Villa Borghese, którš odwiedzam regularnie od lat, zmarszczki posiada. Sš nimi doły i bunkry, w których mieszkajš dziœ imigranci. Nie jest to, rzecz jasna wielkie miasteczko, raczej mały hotelik. Na tle innych koczowisk przypomina oœrodek wypoczynkowy pierwszej klasy usytuowany w miejscu dawnego œmietnika. Otaczajš go linki, na których suszš się ubrania, a wokół stojš kontenery z wodš.

Parę metrów dalej, jeżeli przejœć viale San Paolo del Brasile, ulicę, która dzieli park na dwie częœci, w powietrzu unosi się zapach marihuany. Palš jš wagarowicze z pobliskich szkół, œwietnie ubrane nastolatki.

Te częœci parku, to dwa różne œwiaty, przedzielone wspomnianš ulicš, która dziur ma więcej niż podrzędna aleja w Tiranie. Jeżeli pójœć niš prosto, trafimy do raju bogatych i knajp, w których lampka wina kosztuje dziesięć euro. Jeżeli zaœ w lewo, tuż przy głównej drodze zobaczymy œpiwory po bezdomnych, którzy akurat wyruszyli zapewne szukać jedzenia. A kiedy staniemy w miejscu, wczeœniej czy póŸniej spotkamy prostytutkę, potykajšcš się o białe kamienie.

Gdzieœ w oddali (za jeziorkiem, po drugiej stronie) zamajaczy pomnik Sienkiewicza otoczony walajšcymi się prezerwatywami i workami po kanapkach. I obok drugi pomnik, Puszkina. Dokładnie w takim samym otoczeniu.

* * *

Ruiny współczesnego Rzymu przypominajš fotografie Sophie Ristelhueber, która uwieczniała na swoich fotogramach leje po bombach z Syrii, Iraku czy Afganistanu. Nie były to jednak proste reporterskie dokumentacje. Artystka w częœci z tych miejsc w ogóle nie była. „Zestawiła" tylko i zmultiplikowała owe obrazy destrukcji, tworzšc nowe œwiaty zdewastowane, które kropka w kropkę podobne sš do ulicy San Paolo del Brasile.

Ostatnio jej zdjęcia można było oglšdać na wystawie „Disorder" w Maxxi. Kilka metrów od placu Gentile Da Fabriano, tuż przy Lungotevere Flaminio, gdzie 22 stycznia 2016 roku z hukiem zawalił się dom, którego ruiny wrosły już w okoliczny krajobraz. Na jednym ze zburzonych balkonów wiosnš owocowały nawet klementynki. Już po raz pišty z rzędu.

Piotr Kępiński jest krytykiem literackim, eseistš, poetš, jurorem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. W tym roku, w wydawnictwie Forma, ukaże się jego ksišżka „Po Rzymie. Szkice włoskie"