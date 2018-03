Białoruś: Łukaszenko skłócił opozycję

100. rocznica niepodległoœci podzieliła białoruskie œrodowisko demokratyczne. Jedni trafili do aresztów, inni udali się na koncert.

W niedzielę plac Jakuba Kołasa w Mińsku (œródmieœcie białoruskiej stolicy) wypełnili funkcjonariusze OMON. To tam miał się rozpoczšć antyrzšdowy marsz opozycji z okazji 100. rocznicy ogłoszenia niepodległoœci przez Białoruskš Republikę Ludowš (BRL, istniała w latach 1918–1919). Marszu nie było, gdyż wszystkich, którzy pojawiali się na placu, wsadzano do przygotowanych uprzednio ciężarówek, wykorzystywanych na Białorusi do przewożenia więŸniów.

ZnaleŸli się w nich nawet emeryci i przypadkowi przychodnie. Lokalni obrońcy praw człowieka szacujš, że zatrzymano ok. 70 osób. Niezależne media informowały o zatrzymaniu dziennikarzy (m.in. telewizji Biełsat).

Nie przybył były kandydat na prezydenta w wyborach 2010 r. i były więzień polityczny Mikoła Statkiewicz. Miał stanšć na czele marszu. Został zatrzymany jeszcze nad ranem i skazany na dziesięć dni aresztu. Wczeœniej do aresztu trafiło kilku innych organizatorów protestu, w tym również znany białoruski poeta i opozycjonista Uładzimir Niaklajeu. Białoruskie media podajš, że wiele osób zatrzymano po drodze do Mińska.

W tym samym czasie w innym punkcie białoruskiej stolicy, przy Teatrze Wielkim Opery i Baletu, rozpoczynały się koncert i manifestacja. Również z okazji 100. rocznicy niepodległoœci i również zorganizowany przez opozycję.

Białoruskie media podajš, że zebrało się tam aż kilkadziesišt tysięcy osób. Po raz pierwszy w historii rzšdów Aleksandra Łukaszenki (jest prezydentem od 1994 r.) zezwolono na przeprowadzenie imprezy upamiętniajšcej tę częœć historii Białorusi.

Wczeœniej władze przedstawiały BRL w negatywnych barwach. Białoruska propaganda często zarzucała twórcom niepodległego państwa „kolaborowanie z okupantami", gdyż zwrócili się z proœbš o wsparcie do niemieckiego cesarza Wilhelma II. – Poprosiłbym nie osšdzać ich surowo, ponieważ nas tam nie było. Nie przeżywaliœmy tego psychologicznie. Pragnienie utworzenia niepodległej Białorusi mogło rzucić ich w objęcia kajzera czy czort wie kogo – stwierdził kilka dni temu Łukaszenko i zasugerował, że to on wydał zgodę na organizację koncertu przed Teatrem Wielkim.

Oficjalnie Dzień Niepodległoœci na Białorusi jest obchodzony 3 lipca z okazji wyzwolenia Mińska spod okupacji niemieckiej w 1944 r. Wyglšda jednak na to, że białoruskie władze sięgnęły do wczeœniejszych korzeni białoruskiej państwowoœci. Z okazji 100. rocznicy BRL zezwoliły na przeprowadzenie imprez m.in. w Grodnie, Brzeœciu, Homlu, Mohylewie i Słucku.

– Po aneksji Krymu Łukaszenko przestraszył się idei „rosyjskiego œwiata", do którego Moskwa zalicza wszystkich, którzy mówiš po rosyjsku. Zaczšł szukać alternatywnych punktów zaczepienia w historii Białorusi – mówi „Rzeczpospolitej" znany białoruski politolog Waler Karbalewicz.

Zgoda władz na zorganizowanie koncertu w Mińsku podzieliła białoruskie œrodowisko demokratyczne. Częœć, na czele z Statkiewiczem, zapowiedziała tradycyjne protesty, które w poprzednich latach kończyły się brutalnš pacyfikacjš i aresztami.

Reszta postanowiła wykorzystać szansę i hucznie uczcić rocznicę niepodległoœci. Z telebimu do Białorusinów przemawiał m.in. pierwszy przywódca niepodległej Litwy Vytautas Landsbergis. Życzenia Białorusinom na swojej stronie złożył również prezydent Andrzej Duda.