Islam i aborcja – wyzwania na starcie rządu Merkel

Konflikty w koalicji nie sš niespodziankš. Zdumiewa, że tak wczeœnie ujawniajš się poważne różnice ideologiczne, co nie wróży dobrze jej trwałoœci.

Islam nie należy do Niemiec – ogłosił właœnie nowy szef niemieckiego MSW Horst Seehofer. Były premier Bawarii, który do niedawna stał na czele CSU, wiedział, że jego słowa wywołajš dyskusję.

Nie pierwszš na temat roli islamu w Niemczech, ale pierwszš od chwili powstania obecnej koalicji rzšdowej.

– W chwili gdy w naszym kraju mieszkajš miliony muzułmanów, ich religia jest częœciš tego kraju – odpowiedziała kanclerz Merkel swemu ministrowi w ubiegłotygodniowym exposé.

„Takie oœwiadczenia Seehofera sš być może wynikiem osobistych ambicji byłego premiera Bawarii w rozgrywkach z jego następcš Markusem Söderem, ale zasadniczš przyczynš jest chęć przeciwstawienia się CSU jej wrogowi z prawej strony, czyli AfD" – pisze konserwatywny „Frankfurter Allgemeine Zeitung". Jesieniš w Bawarii wybory do landtagu a Alternatywa dla Niemiec (AfD) zdobyła tam w niedawnych wyborach do Bundestagu 12,4 proc. głosów. I to w landzie rzšdzonym przez CSU, partię, która przez lata głosiła: na prawo od nas jedynie œciana.

Politycy CSU sš więc zgodni, że powstrzymanie AfD powinno być priorytetem jednoczšcym cały obóz chrzeœcijańskiej demokracji. Seehofer działa więc na rzecz CSU z pozycji ministra federalnego i ma w tej sprawie poparcie swych ziomków. Z obawy przed AfD biorš się także pomysły o własnej, bawarskiej policji granicznej oraz własnym Urzędzie ds. Azylowych na wzór Federalnego Urzędu ds. Migracji i UchodŸców (BAMF). Rzšd w Berlinie nie chce o tym słyszeć. Polemika w tych sprawach pomiędzy CDU i CSU to jednak w gruncie rzeczy kłótniš w rodzinie partii chadeckich.

Zdecydowanie inny charakter ma debata na temat aborcji. Tu linia podziału przebiega pomiędzy CDU/CSU a SPD.

Już na krótko przed inauguracjš nowego rzšdu socjaldemokraci zgłosili projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zgodnie z nim miałby przestać obowišzywać art 219 a.

Przewiduje on karę grzywny lub rok pozbawienia wolnoœci za „reklamowanie przerwania cišży".

Oburzeni tym faktem przedstawiciele partii chadeckich głoszš ,że takie postawienie sprawy godzi nie tylko w system wartoœci CDU oraz bawarskiej CSU, ale jest także działaniem, które stawia pod znakiem zapytania dobre intencje partnera koalicyjnego. Jens Spahn, minister zdrowia z CDU, zarzucił zwolennikom takiego rozwišzania, że wykazujš więcej troski o dobro zwierzšt niż o „nienarodzone ludzkie życie". Spahn jest jednym z najbardziej znanych krytyków kursu politycznego Angeli Merkel. Jego zdaniem CDU powinna zajšć wyraziste miejsce na prawej stronie sceny politycznej, przesuwajšc się z centrum, gdzie ulokowała partię Merkel. Takie głosy sš podyktowane ocenš, że należy ograniczyć przestrzeń politycznš dla AfD.

– Prawo kobiet do samostanowienia jest nie tylko najwyższym priorytetem w sprawie zawarcia małżeństwa, ale także w przypadku cišży – oœwiadczyła Franziska Giffey (SPD). Zapowiedziała, że będzie nalegała na prawo kobiet do porady w „trudnych sytuacjach". Nie jest jasne, gdzie kończy się porada medyczna, a zaczyna reklama zabiegów przerywania cišży. Ma to być przedmiotem debat w ramach koalicji rzšdowej.

W ubiegłym roku dokonano w Niemczech 101 200 aborcji. Rok wczeœniej było ich 98,7 tys. To dane oficjalne. – Nikt nie wie, dlaczego ta liczba roœnie i na dobrš sprawę nikogo to nie interesuje – pisze „Der Spiegel". Nie jest jednak tajemnicš, że częœć z tych aborcji dokonujš w Niemczech Polki. Berliński dziennik „Der Tagesspiegel" zamieœcił właœnie reportaż o działajšcych w stolicy Niemiec poœrednikach w tego rodzaju sprawach.

Jak wynika z tekstu, czyniš to nieodpłatnie, kierujšc się podobno chęciš pomocy kobietom. Koszt zabiegu waha się od 340 do 470 euro w zależnoœci od tego, czy jest dokonywany za pomocš œrodków farmakologicznych czy ingerencji chirurgicznej. Ulotki na ten temat sš dostępne w Berlinie i pojawiajš się podobno także w Polsce. To nic innego jak zakazana reklama aborcji.