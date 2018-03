Premier Fico zmuszony do dymisji

Głównym celem wymiany premiera jest utrzymanie się u władzy rzšdzšcej koalicji.

Korespondencja z Bratysławy

– Robert Fico opuszcza urzšd, ale nie politykę. Na konferencji prasowej był razem z nowym premierem Peterem Pellegrinim, ale, co symboliczne, nie dopuœcił go do słowa, mówił tylko Fico. Nadal jest szefem największej partii, będzie uczestniczył w posiedzeniach koalicji, nowy premier to jedynie marionetka w jego rękach – komentuje dla „Rzeczpospolitej" Matúš Kostolný, redaktor naczelny najważniejszej gazety internetowej „Dennik N".

Jak dodaje, Pellegrini chciałby uchodzić za miłš i nowš twarz Smeru. Nie jest – w przeciwieństwie do Ficy – agresywny wobec dziennikarzy. Ale w istocie niewiele się od niego różni. – Jako wicepremier odpowiadał za sektor IT i fundusze unijne, a to najbardziej skorumpowany obszar działalnoœci rzšdu. Choć o jego bezpoœrednim udziale w skandalach nie wiemy – mówi Kostolný.

Najpoważniejszy kryzys polityczny w 25-letniej historii niepodległej Słowacji wywołało kilkanaœcie dni temu zabójstwo dziennikarza œledczego Jána Kuciaka. Opisywał on powišzania premiera z Włochami, podejrzanymi o działalnoœć mafijnš, a także tolerowane przez władze wyłudzenia unijnych dotacji i udział polityków w oszustwach na VAT.

W poniedziałek do dymisji podał się wszechmocny dotychczas szef MSW i zarazem wicepremier Robert Kaliňák, tłumaczšc, że chce ułatwić dochodzenie w sprawie zabójstwa. Wczeœniej ustšpił minister kultury – jako jedyny członek rzšdu poczuł się do tego zobowišzany z powodów moralnych.

Wštpliwoœci w sprawie przyszłoœci rzšdu nie ukrywał prezydent Andrej Kiska, który przyjšł w czwartek zarówno Pellegriniego, jak i Ficę.

– Po dwóch tygodniach międzynarodowego wstydu, odrzucania przez polityków odpowiedzialnoœci i masowych protestach jesteœmy w punkcie wyjœcia – powiedział prezydent, który, jak twierdzi opozycja, w momencie kryzysu stanšł „po stronie narodu". W zeszły pištek w antyrzšdowych demonstracjach wzięło udział w 5,4-milionowym kraju około 150 tysięcy ludzi, w samej Bratysławie na ulice wyszło ponad 50 tysięcy, co było największym protestem od czasu upadku komunizmu.

Organizatorzy, głównie niezwišzani z żadnymi partiami młodzi ludzie, zapowiedzieli kolejne demonstracje na pištek. I wiele wskazuje na to, że będš one również wielotysięczne.

Prezydent, mówišc o „międzynarodowym wstydzie", miał na myœli nagłš zmianę wizerunku Słowacji, którš wywołało zabicie dziennikarza, a zwłaszcza jego dopiero teraz masowo czytane teksty. Wczeœniej Słowacja i jej centrolewicowy premier uchodzili za wzór na tle innych państw regionu.

W œrodę sytuacjš w tym kraju zajmował się Parlament Europejski. Wezwał Brukselę do przeprowadzenia własnego œledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza Jána Kuciaka i jego narzeczonej Martiny Kušnirowej (zostali zastrzeleni w swoim domu).

Tymczasem słowackie dochodzenie nagle przyspieszyło. Sšd w Koszycach, jak pisze portal Aktuality.sk, w którym pracował Kuciak, zadecydował o areszcie tymczasowym dla Antonina Vadali, najważniejszego ze współpracujšcych z politykami Smeru Włochów, podejrzewanych o zwišzki z kalabryjskš mafiš. Może zostać deportowany do Włoch, gdzie jest poszukiwany od wielu lat.

Europarlament domagał się także kontroli wykorzystania funduszy unijnych na Słowacji, zwłaszcza tych dla rolników, o których w ostatnim, niedokończonym tekœcie pisał zastrzelony reporter.

Peter Pellegrini miał ze sobš pismo z podpisami 79 ze 150 posłów parlamentu, co ma gwarantować większoœć dla starego rzšdu w nowym wydaniu.

Jeœli rzšd przetrwa, to tylko dzięki zmianie stanowiska przez jednego z partnerów koalicyjnych Smeru – partii mniejszoœci węgierskiej Most-Hid. Trzy dni wczeœniej opowiadała się ona za nowymi wyborami, a nie przemeblowaniem gabinetu. Jej lider Bela Bugar oœwiadczył jednak w czwartek, że dziennikarze Ÿle zrozumieli poniedziałkowe oœwiadczenie ugrupowania.

Robert Fico jest najważniejszym politykiem na Słowacji. Stał na czele trzech rzšdów, po raz pierwszy premierem został 12 lat temu. Zdaniem wielu czołowych słowackich dziennikarzy był u władzy tak długo wcale nie z własnej woli. Wymusili to na nim oligarchowie, którzy kilkanaœcie lat temu dali mu pienišdze na stworzenie partii.