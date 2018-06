USA: Formalne kroki ws. nierozdzielania rodzin

Wprowadzona przez administrację Donalda Trumpa w kwietniu tego roku zasada polityki imigracyjnej "Zero tolerancji" spowodowała między innymi, że ponad 2 tysiące dzieci zostało odseparowanych od rodziców po nielegalnym przekroczeniu granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem.

W wyniku tej polityki doszło do dramatycznych wydarzeń, dzieci transportowano do aresztów, rodzice byli deportowani do Meksyku.

Decyzję administracji Trumpa ostro krytykowały organizacje broniące praw człowieka i rządy wielu państw. Szczególne oburzenie wywołało oddzielenie od rodziców 10-letniej dziewczynki z zespołem Downa. Dziecko wylądowało w areszcie, matkę dziewczynki zawrócono do Meksyku.

The Latest: The Justice Department formally asks a federal judge to change the rules on detaining families caught at the border. https://t.co/Qm41dBwBKi