Izraelskie media: Polska zmienia kontrowersyjne prawo

Izraelskie media przywołują słowa ministra Michała Dworczyka, który przyznał dziś, że "intencją ustawy jest 'obrona dobrego imienia Polski' i przeciwdziałanie używaniu słów 'polskie obozy śmierci' zamiast 'nazistowskie', ale jednak spowodowała ona kryzys z Izraelem i 'innymi partnerami Polski', w tym z USA" - zauważa "The Jerusalem Post".

Zmiany w ustawie o IPN odnotowuje też "Haaretz": "Polska wycofuje się z penalizacji w ustawie o IPN sześć miesięcy po wejściu w życie przepisów" - podkreśla dziennik.

Poland's lower house of Parliament voted on Wednesday to remove jail penalties for suggesting the nation was complicit in crimes against Jews from a Holocaust law that angered the United States, Israel and the Jewish world https://t.co/VuSKq2OieA