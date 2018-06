Spłonęła Glasgow School of Art

Budynek, który chętnie odwiedzali turyści, był w remoncie po pożarze sprzed czterech lat. Tym razem w ogniu znalazła się cała siedziba szkoły artystycznej.

120 strażaków walczyło w ogniem przez całą noc.

"Wygląda na to, że całe wnętrze budynku znalazło się w płomieniach. Najlepsze, na co prawdopodobnie możemy liczyć to zachowanie struktury elewacji i całkowita przebudowa wnętrza. Druzgocące” - pisał na Twitterze Paul Sweeney, deputowany Izby Reprezentantów.

Oh dear, the 1909 library extension, that was the origin of the 2014 blaze is now fully alight too. It looks like the entire interior space is now fully alight. The best we can probably hope for is structural facade retention and a complete rebuild of the interior. Devastating. https://t.co/4qKTOsL8lb