Niemiecka poczta jak Cambridge Analytica

Niemieckie poczta sprzedawała partiom politycznym dane swoich klientów, które pozwalajš analizować i przewidywać ich preferencje oraz decyzje wyborcze - donosi "Bild am Sonntag" (BamS).

Jak informuje "Bild am Sonntag" (01.04.18)Poczta Niemiecka (Deutsche Post) już od 2005 roku, za poœrednictwem w pełni od niej zależnej spółki "Deutsche Post Direkt GmbH", sprzedawała dane osobowe swoich klientów partiom politycznym dla wykorzystania ich w kampanii wyborczej. W ubiegłorocznej kampanii przed wyborami do Bundestagu partie CDU i FDP zapłaciły jej za to sumę "wyrażajacš się liczbš pięciocyfrowš".

Na zapytanie "BamS" obie partie potwierdziły, że "zawarły z Pocztš Niemieckš odpowiednie umowy". Deutsche Post odmówiła zajęcia stanowiska w tej sprawie. Gazeta "Bild am Sonntag" pisze, powołujšc się na poufne dokumenty, że przekazane partiom politycznym "dane osobowe zostały zanonimizowane". Mimo to, dzięki dużej liczbie informacji i ich kombinacji, możliwe jest ustalenie "jakiej partii sprzyjajš mieszkańcy poszczególnych domów zamieszkałych przez przynajmniej szeœć rodzin".

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Ponad miliard pojedynczych informacji"

Jak donosi dalej "BamS", w wydanej na użytek wewnętrzny broszurze Poczty Niemieckiej, można przeczytać, że "dla każdego budynku w danym okręgu wyborczym ustalono pewnš wartoœć, wskazujšcš na szansę zagłosowania przez jego mieszkańców na każdš z partii politycznych". Wartoœć ta wyraża się liczbš od 1 do 100. W praktyce oferta Poczty Niemieckiej oznacza, że w oparciu o ok. 20 mln domów z ok. 34 mln gospodarstw domowych, ten kto z niej skorzysta otrzyma "ponad miliard pojedynczych informacji".

Odnoszš się one m.in. do siły nabywczej, płci, wieku, wykształcenia, metrażu i struktury rodziny mieszkańców wspomnianych wyżej domów. "Bild am Sonntag" podaje także, w oparciu o własne ustalenia, że Poczta Niemiecka kupuje dane statystyczne od takich urzędów i instytucji jak Federalny Urzšd ds. Ruchu Drogowego (KBA) i urzędy katastralne.

Co na to pełnomocnicy ds. ochrony danych?

Zdaniem ekspertki ds. ochrony danych osobowych i Internetu z partii Lewica Anke Domscheit-Berg ten stan rzeczy jest, jak stwierdziła dosłownie, "nie do przyjęcia", ponieważ przekazywanie osobom trzecim takich danych osobowych bez wyraŸnej zgody tych, których one dotyczš, powinno być zakazane. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych w rzšdzie Hamburga Johannes Caspar oœwiadczył, że "mikrotargetowanie w sektorze offline albo online, dla użycia go w kampanii wyborczej", po skandalu wokół Facebooka i brytyjskiego oœrodka analitycznego Cambridge Analytica, "trzeba przeanalizować i ocenić na nowo". Nawet jeœli, jak dodał, niemiecka konstytucja przekazuje partiom politycznym zadanie współkształtowania woli politycznej wyborców, to nie oznacza to wcale, że wolno im niš "manipulować przy użyciu mało przejrzystych metod".

Rzecznik Poczty Niemieckiej oœwiadczył wobec "Bild am Sonntag", że "z zasady nie przekazuje ona partiom politycznym żadnych danych osobowych i, oczywiœcie, przestrzega obowišzujšcego prawa".

Andrzej Pawlak