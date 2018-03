Bank of China inwestuje w Park Narodowy Pandy Wielkiej

Metodologia sporz─ůdzania ratingu dost─Öpna jest poprzez klikni─Öcie na link pod tabelk─ů na stronie g┼é├│wnej, a pe┼éna tabela z danymi i ratingami historycznymi znajduje si─Ö w zak┼éadce ÔÇ×RatingiÔÇŁ. Do pe┼énej informacji o danym biurze, w tym do 17 wska┼║nik├│w oraz zestawie┼ä biura na tle konkurent├│w, mo┼╝na dotrze─ç po bezp┼éatnej rejestracji i po jego wybraniu z zak┼éadki ÔÇ×TouroperatorzyÔÇŁ.

Jak powstaje rating ÔÇô metodologia

Zagraniczna turystyka wyjazdowa jest bardzo specyficznym rodzajem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Rentowno┼Ť─ç bran┼╝y jest bardzo ma┼éa (najcz─Ö┼Ťciej oscyluje w pobli┼╝u zera), a niewielkie kapita┼éy dzia┼éaj─ůcych w niej podmiot├│w powoduj─ů, ┼╝e nawet niedu┼╝e b┼é─Ödy lub nieprzewidziane zmiany w biznesowym otoczeniu mog─ů spowodowa─ç niewyp┼éacalno┼Ť─ç biura. Do tego dochodzi sezonowo┼Ť─ç dzia┼éalno┼Ťci, co sprawia, ┼╝e ma┼éo przydatne s─ů w tym przypadku klasyczne wska┼║niki, s┼éu┼╝─ůce zwykle do oceniania stabilno┼Ťci finansowej podmiot├│w gospodarczych. W tak nietypowej sytuacji skomplikowane, a przez to ma┼éo elastyczne metody oceny by┼éyby z du┼╝ym prawdopodobie┼ästwem zawodne, a do tego wymaga┼éyby danych z r├│┼╝nych okres├│w dzia┼éalno┼Ťci (np. kwarta┼é├│w), co czyni je niemo┼╝liwymi do zastosowania.

Aby rozwi─ůza─ç kwesti─Ö ca┼éo┼Ťciowej oceny stabilno┼Ťci biura podro┼╝y z punktu widzenia klienta i turystycznego agenta, TravelData opracowa┼éa stosunkowo prost─ů, ale jak si─Ö okaza┼éo stosunkowo skuteczn─ů metodologi─Ö, pozwalaj─ůc─ů z dobrym przybli┼╝eniem oszacowa─ç stopie┼ä ryzyka dla klienta zwi─ůzany z zakupem imprezy turystycznej u danego touroperatora. Skuteczno┼Ť─ç tej metodologii potwierdzaj─ů liczne przypadki ubieg┼éorocznych niewyp┼éacalno┼Ťci biur podr├│┼╝y, kt├│re by┼éy udzia┼éem podmiot├│w, kt├│rych ratingi wyra┼║nie wskazywa┼éy na wysokie ryzyko jej wyst─ůpienia. Oznacza to, ┼╝e za┼éo┼╝enia metodologii, cho─ç uproszczone, s─ů jednak co do zasady w┼éa┼Ťciwe.