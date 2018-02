Silne trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii

Wystšpienie wstrzšsów potwierdziły służby geologiczne Wielkiej Brytanii.

Trzęsienie ziemi było odczuwalne dziœ ok. 2.30 w nocy w południowo-zachodniej Anglii i w Walii, od Kornwalii po Blackpool.

Wstrzšsy odczuwalne były też w Londynie i w Leicester. Ci, którzy je odczuli, mówiš o spadajšcych z półek przedmiotach i przesuwajšcych się meblach.

Siłę wstrzšsów media opisujš od 4,2 do 4,7 w skali Richtera.

Nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach lub poszkodowanych.

#earthquake in #Swansea area felt from Cornwall to Liverpool pic.twitter.com/zzfZ94f8Al