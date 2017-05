Nowy Jork: Samochód staranował pieszych

Według świadków rozpędzona bordowa honda wjechała w tłum pieszych na Times Square.

Nie wiadomo na razie, czy zdarzenie ma charakter wypadku komunikacyjnego, czy była to próba ataku terrorystycznego.

Z ostatnich informacji wynika, że nowojorska policja nie widzi na razie powodów, aby wypadek traktować jako incydent o charakterze terrorystycznym.

Sprawca, który prowadził samochód pod prąd, został aresztowany.

#US - A car strikes people in New York's #TimesSquare, at least 1 dead #NYC #NewYorkCity pic.twitter.com/EJffPZwuKY