Metki Cropp na gruzach budynku w Bangladeszu

Zdjęcia metek polskiej marki odzieżowej Cropp, należącej do firmy LPP S.A., które znaleziono na gruzach zawalonego budynku fabryk odzieżowych Rana Plaza w Bangladeszu opublikował czeski portal iDNES.cz.

LPP, producent ubrań Cropp, Reserved, House, Mohito i Sinsay, jest największą firmą odzieżową w Polsce, sprzedającą ubrania w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Firma lokuje produkcję w krajach azjatyckich, głównie Chinach i Bangladeszu.

Zbyněk Hrbata, autor zdjęć, potwierdził pozarządowej organizacji Clean Clothes Polska, która działa na rzecz poprawy warunków pracy w globalnym przemyśle odzieżowym, że metki te znalazł i sfotografował na gruzach Rana Plaza tuż po katastrofie.

- Nie możemy zaprzeczyć, że któryś z współpracujących z nami agentów, tam właśnie znajdował podwykonawców – mówi przedstawicielka LPP S.A.

Tragedia w Rana Plaza zmotywowała 31 światowych marek odzieżowych do podpisania i natychmiastowego wdrażania porozumienia dotyczącego ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu. Obejmuje ono m.in. zobowiązania do niezależnych inspekcji bezpieczeństwa wraz z upublicznianiem raportów, napraw i remontów w fabrykach odzieżowych, szkoleń dla pracowników, a także zobowiązuje zleceniodawców do zrywania kontraktów z zakładami, które nie chcą przestrzegać niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Sygnatariusze muszą także zapewnić finansowanie tego programu.

Do porozumienia przystąpiły m.in. H&M, Zara, C&A, Marks and Spencer. Porozumienie podpisały również firmy, które w przeszłości zlecały produkcję fabrykom z Rana Plaza, w tym Mango i Benetton. Obecnie trwają negocjacje dotyczące wypłat przez te firmy odszkodowań pracownikom i rodzinom tragicznie zmarłych.

Clean Clothes Polska zaapelowała do LPP S.A. o zidentyfikowanie fabryk w Bangladeszu, w których produkowane są ubrania marek LPP S.A., podanie ich listy do publicznej wiadomości, podpisanie i wdrażanie porozumienia dotyczącego ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu, a także wzięcie odpowiedzialności za los pracowników z Rana Plaza szyjących ubrania na zlecenie LPP S.A.

- Katastrofa powinna stanowić ostateczny impuls dla LPP S.A., aby w końcu wziąć odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników w krajach takich jak Bangladesz. Fakt, że LPP S.A. nie wie albo nie chce wiedzieć, jakim fabrykom zleca produkcję może świadczyć o braku odpowiedzialności i transparentności tej firmy – mówi Maria Huma, koordynatorka Clean Clothes Polska.