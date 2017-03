Powrót jesiotra w najlepszej odsłonie

Za nami III Mistrzostwa Polski w Potrawach i Kawiorze z Jesiotra. Czym Państwa konkurs różni się od innych konkursów podobnego typu?

Dążymy do tego, aby jesiotr powrócił na polskie stoły w swojej najlepszej odsłonie, budujemy świadomość nt. kawioru oraz pozytywną atmosferę wokół regionu konińskiego, który słynie z największych łowisk tej królewskiej ryby w Polsce. Ponadto, jest to jedyne w skali całego kraju wydarzenie tego typu.

Czy organizując wydarzenie, bierzecie Państwo pod uwagę aktualne trendy czy upodobania gości?

Nasze mistrzostwa rozwijamy zgodnie z przyjętą dwa lata temu strategią, niezależnie od panujących trendów, które przemijają równie szybko, jak się pojawiają. Uważamy, że tylko jej konsekwentna i długofalowa realizacja przełoży się na wymierne korzyści dla Hotelu Atut.



O jakich korzyściach mowa?

Wyzwaniem, przed którym stoi cała branża hotelowa, są niskie średnie ceny za pokój. Organizacja mistrzostw pozwala eksponować hotel jako idealne miejsce na wypoczynek dla klientów z sektora premium czy na potrzeby eventów biznesowych. Podsumowując, jakość usług na najwyższym poziomie musi być warta swojej ceny.

W skład tegorocznego jury weszły takie osobistości, jak Robert Sowa, Adam Chrząstowski i Adam Dmyterko. Ponadto, przewodniczącą jury VIP została Ewa Wachowicz. Dlaczego zdecydowali się Państwo na współpracę właśnie z nimi?

Każda ze wspomnianych osób posiada unikalne kulinarne umiejętności, olbrzymią wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie. Współpraca z tak wybitnymi kucharzami jest zatem naturalnym krokiem w zakresie promocji mistrzostw oraz budowania pozytywnej atmosfery wokół wydarzenia. Wszyscy posiadają charyzmę oraz osobowość, ale przede wszystkim stanowili gwarancję, że zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni przez prawdziwych znawców, a nie w sposób przypadkowy. Ma to na celu podniesienie poziomu samej rywalizacji, która w tym roku stała na bardzo wysokim poziomie.



Na czym polega wyjątkowość Hotelu Atut?

Czterogwiazdkowy Hotel Atut to przede wszystkim największe centrum konferencyjne w Wielkopolsce. Sale konferencyjne mogą pomieścić nawet 600 osób. Hotel jest położony nad malowniczym Jeziorem Licheńskim w Licheniu Starym w bezpośrednim sąsiedztwie największej bazyliki w Polsce. Gościom jest zapewniony nieograniczony dostęp do nowo wybudowanego basenu i kompleksu saun, a także do sali fitness i siłowni. Do dyspozycji są także duża chata grillowa, namiot na kameralne imprezy i hala namiotowa.

Jak może Pani podsumować tegoroczne mistrzostwa Polski w potrawach i kawiorze z jesiotra?

Osiem wyselekcjonowanych zespołów z całego kraju, popisy kulinarne na najwyższym poziomie, wyrównana rywalizacja, ale przede wszystkim wykwintne dania z królewską rybą w roli głównej. Bezkonkurencyjnym zespołem okazał się Hotel Zamek Gniew w składzie Paweł Brzeski i Adam Kowalewski. Jesiotr na gratinie z brukwi oraz mus z białej czekolady w ich wykonaniu najbardziej rozpieściły podniebienia jurorów. Tegoroczna edycja mistrzostw Polski w potrawach i kawiorze z jesiotra była wyjątkowa z wielu powodów. Organizatorzy wyselekcjonowali osiem dwuosobowych zespołów spośród rekordowej liczby 29 zgłoszeń z całego kraju. W konkursie swoje umiejętności zaprezentowali wybitni reprezentanci hoteli oraz restauracji, którzy mieli półtorej godziny na przygotowanie dania z jesiotrem w roli głównej, a także pysznego deseru. Podczas Weekendu Kulinarnego nie zabrakło dodatkowych atrakcji dla przybyłych gości i uczestników. Warsztat winiarski i pokaz kuchni molekularnej zgromadziły liczne grono obserwatorów, a całość zwieńczyła wieczorna, uroczysta gala, podczas której ogłoszono nowego mistrza Polski w potrawach i kawiorze z jesiotra.