Wszystkie pochwały dozwolone

Kamil Stoch wygrał 66. Turniej Czterech Skoczni. Rzšdził jak chciał, od Oberstdorfu do Bischofshofen.

Aby zdobyć charakterystycznš statuetkę Złotego Orła, w dziewięć dni wykonał 21 skoków i przeleciał 2742,5 m. Do zasadniczej wypłaty 40 tysięcy franków szwajcarskich dodał 20 tysięcy premii. Andreasa Wellingera i Andersa Fannemela wyprzedził zdecydowanie. Odœpiewał Mazurka Dšbrowskiego pięć razy. Wygrywajšc wszystkie konkursy, wyrównał osišgnięcie Svena Hannawalda sprzed 16 lat. Został też liderem Pucharu Œwiata.

Dzień po skokach w Bischofshofen euforia nie minęła i mamy cišg dalszy: dziękowanie, sławienie, przypominanie, że Kamil Stoch ma już 26 zwycięstw w Pucharze Œwiata, że jest w dwunastce sław turnieju, które wygrały co najmniej dwa razy, że w wielu porównaniach dorównuje legendom.

Horngacher jak Nawałka

Sš wyœcigi na pochwalne cytaty i życzenia w mediach społecznoœciowych, nawet poważne relacje telewizyjne „dzień po" z porzšdkowania skoczni im. Paula Ausserleitnera. W kraju Wojciecha Fortuny i Adama Małysza o podobny entuzjazm nietrudno, w takich dniach wszystkie pochwały sš dozwolone. Wypada się też cieszyć, że nasz mistrz będzie miał tej zimy jeszcze sporo okazji, by dać kolejne powody do radoœci.

Jeœli będzie wygrywał, trener Stefan Horngacher niedługo dorówna sławš Adamowi Nawałce, gdyż jego zasługi sš niepodważalne. Pojawiła się nawet troska, by nikt Austriaka nie podkupił. Austriaka, który w chwili triumfu zaœpiewał Mazurka Dšbrowskiego.

Efekt zwycięstwa w Bischofshofen to także statuetka dla sportowca 2017 roku w 83. Plebiscycie „Przeglšdu Sportowego" dla Kamila Stocha, którš odebrała żona, pani Ewa Bilan-Stoch.

Wobec niezwykłoœci sukcesu Stocha trochę umknęło niepowodzenie Dawida Kubackiego, który, jak rok temu Piotr Żyła, mógł towarzyszyć mistrzowi na podium. Nieœmiało zauważono, że trenerski manewr z obniżaniem belki startowej niesie też ryzyko porażki, a pozostali reprezentanci jeszcze majš trochę do zrobienia przed igrzyskami w Korei Płd.

Zagraniczne pochwały dla Kamila Stocha (od „czwartego króla" po „przybysza pozaziemskiego") oczywiœcie były, ale jedna z niemieckich gazet dała tytuł: „Wellinger uratował beznadziejne zawody". Upadek Richarda Freitaga w Innsbrucku i strata pozycji lidera PŒ musiały boleć.

Niemiecki (i austriacki) problem to także malejšcy prestiż finansowy TCS. – 20 tysięcy franków dla najlepszego to jakiœ żart. Kiedy ja wygrywałem w 2002 roku, wzišłem ponad 330 tysięcy euro w premiach i bonusach – przypomniał Sven Hannawald.

Kiedy wróci Freitag?

Niemcy nauczyli się cieszyć mniejszymi sukcesami i żywić nadziejš. – Zgadnijcie, kto wygrał drugš serię w Bischofshofen? – pytał retorycznie Andreas Wellinger podczas ostatniej konferencji prasowej, by obiecać, że od kolejnego konkursu będzie już skakał tak efektownie i bezbłędnie.

Trener Werner Schuster stwierdził, że sprawa zwycięstwa „lokalmatadora" w TCS to tylko kwestia czasu. Może ma trochę racji, bo widać w jego drużynie grupę młodych zdolnych. Co do powrotu na skocznie Richarda Freitaga trener jeszcze nie podał terminu.

– Musimy to dokładnie rozważyć. Powrót na loty w Kulm to trudna sprawa. Będę w pełni zadowolony, jeœli wróci do reprezentacji na Oberstdorf. Z nim nie obawiam się żadnej imprezy – mówił szkoleniowiec Niemców.

Austriacy w końcu odzyskali odrobinę wiary w możliwoœci Stefana Krafta i Michaela Hayboecka, choć wrażenie ogólnej zapaœci nie minęło. Prezes Austriackiej Federacji Narciarskiej Peter Schröcksnadel wsparł jednak trenera Heinza Kuttina i skoczków – w ten sposób odniósł się do krytyki sztabu szkoleniowego, jakš od tygodni wygłasza były trener kadry Alexander Pointner.

– Jestem pewien, że wrócš. Nie oduczyli się skakać z dnia na dzień. Takie spadki formy się zdarzajš. Ufam wszystkim: drużynie, ekipie trenerskiej wokół Kuttina i działaczom – mówił prezes Schröcksnadel, ważna postać w sporcie austriackim. Jego słowo się liczy, a to oznacza, że spekulacje na temat rychłej zmiany trenera Kuttina, np. na Horngachera, przynajmniej na razie można odłożyć na półkę.

Norwegia ma drużynę

Norwegowie też znaleŸli powód do dumy: drużynowo trudno się było z nimi mierzyć, ich czwórka znalazła się w pierwszej dziesištce turnieju, w Bischofshofen stanowili połowę pierwszej szóstki. – To jest i będzie nasza siła – stwierdził trener Alexander Stöckl.

Dobra wiadomoœć dla kibiców jest taka, że cišg dalszy zimy ze Stochem i resztš będzie równie intensywny. Skoczkowie już do igrzysk nie będš mieli wolnego weekendu. Za kilka dni Puchar Œwiata przenosi się do Tauplitz/Bad Mitterndorf na skocznię mamuciš Kulm, tam w sobotę i niedzielę (13 i 14 stycznia) zaplanowano dwa indywidualne konkursy lotów.

To będzie przygotowanie do mistrzostw œwiata w lotach – już od 19 do 21 stycznia w Oberstdorfie (dwa dni przeznaczono na rywalizację indywidualnš, trzeci na drużynowš). Następnie czeka nas goršcy pucharowy weekend ze skokami na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Kolejny, już na poczštku lutego, będzie w Willingen. Po nim skoczkowie polecš spełniać olimpijskie marzenia do Pjongczangu.

Konkurs w Bischofshofen: 1. K. Stoch (Polska) 275,6 pkt (132,5 i 137 m); 2. A. Fannemel (Norwegia) 272,4 (130 i 139); 3. A. Wellinger (Niemcy) 270,5 (129 i 139,5);... 9. D. Kubacki 253,3 (132 i 127,5), 14. S. Hula 233,0 (123,5 i 126); 23. P. Żyła 220,7 (121 i 125,5); 34. T. Pilch 98,7 (116,5); 41. M. Kot 90,3 (113,5); 50. J. Wolny (wszyscy Polska) 58,7 (97,5).

Klasyfikacja końcowa 66. TCS: 1. Stoch 1108,8 pkt; 2. Wellinger 1039,2; 3. Fannemel 1021,3;... 6. Kubacki 1003,0; 12. Hula 957,0; 15. Żyła 914,5; 23. Kot 811,7; 38. Wolny 397,4; 55. Pilch 201,4.

Klasyfikacja PŒ: 1. Stoch 723 pkt, 2. R. Freitag (Niemcy) 711, 3. Wellinger 569,... 11. Kubacki 283, 15. Żyła 213, 16. Hula 190, 19. Kot 148, 37. Wolny 31.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: k.rawa@rp.pl