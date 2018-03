Biatlon: Martin Fourcade zdobywa Puchar Świata po raz siódmy z rzędu

Martin Fourcade zajšł dopiero 19. miejsce w kończšcym sezon biegu ze startu wspólnego na 15 km, ale nie przeszkodziło mu to w zdobyciu siódmego z rzędu Pucharu Œwiata w biatlonie. W Tiumeni wygrał reprezentant gospodarzy Maksym Cwietkow.

Fourcade zanotował w niedzielę najgorszy start w tym sezonie. W pozostałych startach indywidualnych za każdym razem był na podium (jedne zawody odpuœcił z powodu problemów zdrowotnych). Francuz zwyciężył jednak w klasyfikacji generalnej oraz zdobył małe Kryształowe Kule we wszystkich czterech klasyfikacjach indywidualnych, co udało mu się po raz trzeci z rzędu, a czwarty w karierze. W klasyfikacji biegu indywidualnego podzielił się zwycięstwem z Norwegiem Johannesem Thingnesem Boe.



Fourcade miał aż cztery pudła na strzelnicy i do Cwietkowa stracił 1.11,2. Drugi na mecie (ze stratš 2,7 s) był Norweg Erlend Bjoentegaard. Trzecie miejsce zajšł Boe, który spudłował dwukrotnie.



Do niedzielnego biegu, w którym startowało trzydziestu najlepszych zawodników sezonu, nie zakwalifikował się żaden Polak.