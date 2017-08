Żużel: Bartosz Zmarzlik wygrywa Grand Prix Szwecji. Maciej Janowski nowym liderem cyklu

Po rundzie zasadniczej było już wiadomo, że po turnieju w Malilli Maciej Janowski wyprzedzi w klasyfikacji generalnej Jasona Doyle'a. Australijczyk w Szwecji zdobył tylko pięć punktów. Janowski miał 11 i z nawiązką odrobił trzypunktową stratę do Doyle'a. Po raz pierwszy w tym sezonie do półfinałów nie zakwalifikował się drugi z Polaków, znajdujących się na podium w klasyfikacji cyklu - Patryk Dudek. Polak zdobył tylko samo punktów co Doyle i dystans między nimi został utrzymany.

Do półfinałów, obok Macieja Janowskiego i Bartosza Zmarzlika, awansował za to jeszcze jeden Polak - Piotr Pawlicki. Miał dużo szczęścia, bo wystarczyło mu do tego tylko 6 punktów, a i tak może być zadowolony, że zdołał uzbierać ich aż tyle. W jednym z wyścigów Pawlicki dwukrotnie leżał na torze - o ile za pierwszym razem wykluczenie za spowodowanie upadku Niemca Martina Smolinskiego było jak najbardziej prawidłowe, o tyle za drugim razem Słoweniec Matej Zagar był co najwyżej w równym stopniu winnym przerwania biegu, co sam Pawlicki.

Rundę zasadniczą na prowadzeniu zakończyli rewelacyjnie prezentujący się w sobotę Szwedzi Antonio Lindbaeck i Fredrik Lingren, którzy w pięciu biegach uzbierali po 14 punktów. Oni też pewnie wygrali swoje biegi półfinałowe i awansowali do ostatniego wyścigu. O drugie pozycje zażarcie walczyli Polacy. Janowski wygrał z Emilem Sajfutdinowem i Martinem Vaculikiem w miarę pewnie. Zmarzlik musiał do końca walczyć z Taiem Woffindenem, a na początku mocno przeszkadzał mu także Piotr Pawlicki.

W finale najlepiej spod taśmy wyszli Lidnbaeck i Janowski, ale Zmarzlik śmiałym atakiem przedarł się przed tego drugiego, by później poradzić sobie także z Lindgrenem. Na czwartym okrążeniu brązowy medalista zeszłorocznych mistrzostw napędził się po szerokiej, której zawodnicy do tej pory raczej unikali, i na ostatnim łuku wjechał przed zdziwionego Lindbaecka.

Wyniki Grand Prix Szwecji w Malilli:

Bartosz Zmarzlik (Polska) - 12 (3,1,2,1,3,2) + 1. miejsce w finale

Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 17 (3,3,2,3,3,3) + 2. miejsce w finale

Fredrik Lindgren (Szwecja) - 17 (2,3,3,3,3,3) + 3. miejsce w finale

Maciej Janowski (Polska) - 13 (d,3,3,2,3,2) + 4. miejsce w finale

Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 14 (3,2,3,3,2,1)

Emil Sajfutdinow (Rosja) - 10 (2,1,3,2,1,1)

Martin Vaculik (Słowacja) - 10 (2,2,2,2,2,0)

Piotr Pawlicki (Polska) - 6 (0,3,1,2,0,0)

Niels Kristian Iversen (Dania) - 6 (3,1,2,0,0)

Chris Holder (Australia) - 6 (1,0,1,3,1)

Patryk Dudek (Polska) - 5 (2,2,0,1,0)

Jason Doyle (Australia) - 5 (1,0,1,1,2)

Peter Kildemand (Dania) - 4 (0,2,0,0,2)

Matej Zagar (Słowenia) - 3 (0,1,1,w,1)

Linus Sundstroem (Szwecja) - 2 (1,0,0,0,1)

Martin Smolinski (Niemcy) - 1 (1,0,0,w,0)



Dla Zmarzlika to drugie zwycięstwo w Grand Prix w karierze. Wcześniej wygrał tylko na własnym torze w Gorzowie, jadąc z "dziką kartą" w 2014 roku. Tymczasem kolejna runda GP odbędzie się właśnie na obiekcie Stali, można więc spodziewać się kolejnego jego dobrego występu. W klasyfikacji generalnej Zmarzlik jest aktualnie szósty, a prowadzi Janowski, przed Jasonem Doylem i Patrykiem Dudkiem.