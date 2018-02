Kolarze w turbanach rozpalali moją wyobraźnię

Rozmowa z Januszem Zaorskim, reżyserem filmowym

Rzeczpospolita: Przed nami zimowe igrzyska olimpijskie, w których udział wezmš również zawodnicy z krajów egzotycznych, takich, w których np. nie ma œniegu. Co sprawia, że decydujš się oni na udział w igrzyskach sportów zimowych?

Janusz Zaorski: Edmund Hillary, który wraz z Szerpš Tenzingiem Norgayem jako pierwszy stanšł na szczycie Mount Everestu, na pytanie, dlaczego wspina się po górach, odparł: „Bo sš". Człowiek chce po prostu stawiać wyzwania wszystkiemu, co spotka na swojej drodze. Tak samo jest ze sportowcami z egzotycznych krajów.

Którzy mimo braku sukcesów w dyscyplinach zimowych sš zakorzenieni w popkulturze. Z inspiracji drużynš bobslejowš z Jamajki, występujšcš na zimowych igrzyskach olimpijskich w Calgary, powstał film „Reggae na lodzie".

Pełnometrażowego filmu biograficznego doczekał się także brytyjski skoczek narciarski Eddie „Orzeł" Edwards, prawdopodobnie najgorszy sportowiec w historii tej dyscypliny.

Pamiętam, jak w latach młodoœci z okna rodzinnego mieszkania przy al. Niepodległoœci w Warszawie oglšdałem Wyœcig Pokoju. To był 5. kilometr. Najpierw widziałem peleton, a dopiero po 10 minutach jechali Hindusi w turbanach. Niedaleko nas była budka z piwem i oranżadš, więc oni zatrzymywali się, by napić się oranżady, i jechali dalej. Wprawdzie na metę przyjeżdżali 2–3 godziny po zwycięzcy etapu, ale ich udział w wyœcigu był niezwykle malowniczy. To było coœ fantastycznego. Jednak potem wprowadzono limit czasu, który wykluczył ich z rywalizacji...

Sport na tym stracił?

To była idiotyczna bariera. Sport powinien być dla sportowców. I dla widzów, także tych młodszych – przyszłych sportowców. Młodzież zapala się, widzšc kogoœ, kto mimo porywania się z motykš na słońce próbuje, nie rezygnuje. Tacy sportowcy dajš nadzieję, że nigdy w życiu nie jest za póŸno na trening. Kolarze w turbanach rozpalali mojš wyobraŸnię. Pamiętam, jak zastanawiałem się, gdzie leżš Indie; jak sięgałem po atlas, globus czy szukałem informacji w encyklopedii. Z tego powodu zaczšłem prenumerować „Poznaj Œwiat". Oni rozwinęli mojš wiedzę o œwiecie.

Czy również współczeœnie sportowcy z egzotycznych krajów mogš być dla nas podobnš inspiracjš?

Jak najbardziej. Przecież również dziœ trzeba sobie stawiać cele, nawet jeżeli dla niektórych będš one œmieszne. Oczywiœcie istnieje tu nieprzekraczalna bariera braku doœwiadczenia w sportach zimowych, jednak widok œniegu jest dla niektórych mieszkańców Afryki czy Ameryki Południowej czymœ tak niesamowitym, że koniecznie chcš oni spróbować swoich sił, dodajšc tym samym kolorytu idei olimpijskiej. Zresztš czasem sam udział jest ważniejszy niż zwycięstwo.

—rozmawiał Łukasz Lubański