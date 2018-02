Rosja pod szczególnym nadzorem

Do igrzysk trzy dni, a dopingowych kłopotów nie ubywa. W trakcie rywalizacji kontrole majš być ostre.

W przeddzień igrzysk więcej się mówi o rosyjskim skandalu dopingowym niż szansach medalowych. Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu wywrócił do góry nogami decyzje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o karach dla Rosjan. Sędziowie stwierdzili, że aż w 28 przypadkach dowody winy były niewystarczajšce. Rosja odzyskała dziewięć z 13 medali z igrzysk w Soczi (2014).

Poniżej dalsza częœć artykułu

MKOl w dalszym cišgu stoi jednak na stanowisku, że udział rosyjskich sportowców w igrzyskach w Pjongczangu jest możliwy tylko po wystosowaniu do nich zaproszenia. Thomas Bach (szef MKOl) stwierdził, że zaprosi jedynie dopingowo czystych, a Trybunał wymaga reformy.

Czyli mamy do czynienia z sytuacjš podobnš do tej sprzed igrzysk w Rio, tylko wtedy wrogiem MKOl była Œwiatowa Agencja Antydopingowa (WADA), która chciała bezwarunkowego wykluczenia Rosji, a teraz Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu.

Sytuacja jest jeszcze poważniejsza w œwietle ostatnich informacji niemieckiej telewizji ARD oraz londyńskiej gazety „The Sunday Times".

Dziennikarze dotarli do wyników próbek 10 tysięcy biegaczy narciarskich i na tej podstawie ujawnili, że co trzeci medal mistrzostw œwiata i igrzysk od 2001 roku został zdobyty przez zawodnika, którego wyniki krwi budziły poważne wštpliwoœci. Doniesienia sš tym bardziej szokujšce, że podejrzenia majš dotyczyć ponad 50 biegaczy, których zobaczymy na starcie w Pjongczangu.

Aby w Korei nie było skandali, przed igrzyskami MKOl i WADA wprowadziły testy, które miały wyeliminować oszustów jeszcze przed startem. Program działał od kwietnia 2017 roku do 31 stycznia tego roku i MKOl twierdzi, że był „najbardziej rygorystyczny w historii".

Już samo sformułowanie „Taskforce" (oddział specjalny), które pojawiło się w nazwie programu, zapowiadało, że nikt żartował nie będzie. W skład jednostki koordynujšcej wchodzili przedstawiciele Zwišzku Federacji Zimowych i krajowych ciał antydopingowych z Danii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA.

MKOl chwali się, że w trakcie trwania programu zostało wykonanych aż 17 670 testów, które objęły ponad 6000 sportowców z 61 krajów. Nie tylko sama liczba pobranych i przebadanych próbek jest ważna, bo MKOl podkreœla, że zmieniła się też metoda.

Pod uwagę kontrolerzy brali dyscypliny, w których doping jest najbardziej prawdopodobny, i kraje, które w przeszłoœci wyróżniły się w tej niechlubnej kategorii. Przez gęste sito przepuszczali sportowców z czołówki œwiatowego rankingu (pierwsza dwudziestka w danej dyscyplinie), brali pod uwagę również ostatnie niespodziewane poprawy wyników i wczeœniejsze dopingowe wpadki.

Rosjanie byli objęci szczególnym nadzorem. Sportowców z tego kraju dokumenty wymieniały wprost jako z urzędu podejrzanych – w listopadzie i grudniu byli dwa razy częœciej badani niż zawodnicy z jakiegokolwiek innego kraju.

Jak te założenia przekładały się na konkretne badania? MKOl opublikował szczegółowe listy z podziałem na miesišce, dyscypliny i kraje. Jeœli ktoœ jest mocny w danej dyscyplinie, to jest też bardziej podejrzany. W grudniu niemieccy biatloniœci zostali skontrolowani 52 razy (w Soczi wpadkę zaliczyła Evi Sachenbacher-Stehle), rosyjscy 58, a norwescy tylko 29 razy. Polscy biatloniœci zostali poddani 11 testom. Chińscy łyżwiarze w grudniu byli badani 196 razy, holenderscy 69 razy, bo choć sš najmocniejsi, to ich metody treningowe raczej nie budziły podejrzeń. Polskich panczenistów, którzy z Soczi przywieŸli trzy medale, badano 24 razy.

Żaden kraj nie mógł liczyć na certyfikat uczciwoœci rozcišgnięty na wszystkie dyscypliny. Norwescy biegacze narciarscy nie majš ostatnio tak dobrej opinii jak biatloniœci, więc przedstawiciele sportów narciarskich (MKOl nie precyzuje których) byli badani aż 74 razy w grudniu.

Jest nadzieja, że po takiej selekcji do Korei wybrali się w większoœci czyœci sportowcy, ale oczywiœcie w Pjongczangu kontrole również będš ostre. Podczas igrzysk MKOl znów wprowadza politykę „zero igieł" i planuje przeprowadzić 2500 testów, z czego ponad 1400 w przerwach między zawodami, a kolejne ponad 1000 podczas startów (ten czas liczy się już na 12 godzin przed rozpoczęciem konkurencji).

Sam proces badania ma być transparentny od poczštku do końca. Fiolki z zaplombowanym materiałem (krew lub mocz) będš wkładane do pudełka, a to z kolei do przezroczystej torebki (również plombowanej). Następnie próbka będzie przekazywana za pokwitowaniem kierowcy-żołnierzowi, który w towarzystwie drugiego żołnierza zawiezie jš do laboratorium w Seulu. Pracownicy laboratorium najpierw sprawdzš, czy nikt nie manipulował przy probówce, a dopiero potem przystšpiš do badania. Próbka B trafi do zamrażarki, a wszystkie etapy będš filmowane.

I tutaj zaczynajš się problemy, bo nowy model buteleczek, których mieli używać kontrolerzy w Pjongczangu, ma wadę konstrukcyjnš – można go otworzyć potajemnie bez zostawiania œladów. Takie ostrzeżenie przekazało m.in. laboratorium w Kolonii. WADA wydała oœwiadczenie, w którym zapewnia, że sytuację analizuje, a w Pjongczangu rekomenduje powrót do pojemniczków stosowanych w czasie igrzysk w Rio de Janeiro, z którym też były problemy.

Rosyjscy hakerzy z grupy Fancy Bears rzekomo wykradli e-mail wysłany przez Francisco Radlera, szefa brazylijskiego laboratorium antydopingowego. Profesor miał informować urzędników antydopingowych, że niektóre buteleczki nie zachowywały przepisowych rozmiarów i trzeba się było namęczyć, żeby je otworzyć, niszczšc przy okazji korek. O sprawie napisał na razie rosyjski portal Russia Today oraz brazylijskie wydanie „El Pais".