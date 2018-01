Czarny Protest chce iść do polityki i walczyć o samorządy

Organizatorki strajku kobiet myœlš o starcie w wyborach samorzšdowych. Chcš walczyć nie tylko o prawa reprodukcyjne.

Œrodowe czarne protesty kobiet odbyły się w 50 miastach w całej Polsce, a także w Londynie, Pradze i Zurychu. Tym razem głównš ich przyczynš było wyrażenie niezadowolenia wobec posłów opozycji, którzy nie głosujšc, doprowadzili do odrzucenia obywatelskiego projektu liberalizacji prawa aborcyjnego.

W Warszawie protestujšcy przeszli m.in. przed krajowe biuro PO przy ul. Wiejskiej. Skandowano hasła „Oddaj mandat! Przeproœ Polki!" i wyczytywano nazwiska posłów, którzy nie brali udziału w ubiegłotygodniowym głosowaniu.

Jednak organizatorki manifestacji zapewniajš, że w ich protestach wcišż chodzi o to samo. – Mamy déja vu. Grozi nam całkowity zakaz aborcji. Owszem, jesteœmy wœciekłe na opozycję, jesteœmy zawiedzione postawami niektórych polityków Platformy i Nowoczesnej, ale nie będziemy zajmować się tym ani chwili dłużej – tłumaczy Marta Lempart, jedna z ogranizatorek manifestacji. – Doœć tego bicia piany. Przypominamy sobie i innym, że zarówno poprzednim razem jak i tym, jest to protest, poœwięcenie i skutecznoœć obywateli i obywatelek, a nie polityków.

Działaczka podkreœla, że jej zdaniem mobilizacja kobiet jest konieczna, bo obecnie „groŸba całkowitego zakazu aborcji i karania kobiet więzieniem za poronienia" jest realna.

Dlatego właœnie organizatorki czarnych manifestacji bardzo poważnie rozważajš możliwoœć startu w wyborach samorzšdowych. – Od lutego wspólnie z innymi demokratycznymi organizacjami chcemy ruszyć z cyklem otwartych spotkań i debat w terenie, głównie w mniejszych miejscowoœciach. Chcemy porozmawiać o problemach kobiet, ale i o tym, jaka ma być ta nasza „Polska dla wszystkich", policzyć się i podjšć decyzję o starcie – mówi Marta Lempart. – To jest oczywiste, że trzeba się zaangażować politycznie, bo nasze interesy nie sš dostatecznie reprezentowane. Widać to szczególnie teraz – tłumaczy działaczka.

Wszystko wskazuje na to, że na tych listach będš działacze i działaczki sympatyzujšcy z lewicš – Partiš Razem i Partiš Zieloni, jak i aktywiœci z lokalnych grup demokratycznych.

Działaczki podkreœlajš, że w ich programie wyborczym znajdš się nie tylko propozycje dotyczšce liberalizacji prawa do aborcji i inne szeroko pojęte prawa reprodukcyjne, ale chcš także m.in. zwrócić uwagę na zjawisko przemocy wobec kobiet czy nierównego traktowania na rynku pracy, a także problem niższych emerytur wypłacanych kobietom.

Zawiedzione postawš niektórych polityków kobiety, chcš teraz przekonać do siebie opozycyjne ugrupowania.

Nowoczesna chce, aby opozycja, do której podczas czarnej manifestacji apelowały œrodowiska kobiece, podpisała się pod projektem „Ratujmy kobiety" i złożyła go drogš poselskš. Partia chce w tej sprawie zwrócić się do Platformy oraz polityków z koła Unii Europejskich Demokratów.

– Wychodzimy naprzeciw œrodowiskom, które ten projekt złożyły. O to, te œrodowiska do nas apelowały. Ustaliliœmy, że ten projekt złożymy. Chcemy, aby podpisali się pod nim posłowie opozycji – powiedziała podczas konferencji prasowej rzecznik partii Paulina Hennig-Kloska.

Tak jak wczeœniej napisała „Rzeczpospolita", Nowoczesna złoży też własny projekt zmian w przepisach aborcyjnych. – Podpisy sš już zebrane – informuje nas rzecznik Paulina Hennig-Kloska.

W trakcie posiedzenia klubu podjęto też decyzję, by Ewa Lieder – posłanka z Trójmiasta – została rzecznikiem partyjnej dyscypliny. Politycy Nowoczesnej podkreœlali, że dyskusja w klubie była pomocna w przezwyciężeniu trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się partia.