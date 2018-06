Sejm wraca do aborcji. Scheuring-Wielgus: Dziewczyny, mobilizacja! Fotorzepa/ Piotr Guzik

W poniedziałek o 16:00 sejmowa Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmie się obywatelskim projektem ustawy "Zatrzymaj Aborcję" Kai Godek. Projekt trafił do komisji kilka miesięcy temu, ale przez długi czas nie był rozpatrywany przez posłów. Teraz ma to się zmienić. Kaja Godek wielokrotnie wzywała posłów PiS do przyspieszenia prac.