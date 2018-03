Czarny piątek: Protest kobiet w Warszawie

15:42

Niezależnie od maszerujšcych z ul. Miodowej uczestników protestu - pod Sejmem zbierajš się już osoby, które to właœnie tutaj rozpocznš demonstrację.

15:40

Uczestnicy protestu na Krakowskim Przedmieœciu zatrzymały się przed Koœciołem Œw. Anny.

15:30

Uczestniczki "Czarnego pištku" maszerujš pod Sejm. Słychać okrzyki "wyobraŸ to sobie, kobieta to człowiek". Obecnie protestujšce sš na Krakowskim Przedmieœciu.

15:21

"W pištek 23 marca Nieziemskie Kobiety zakładajš białe ciuchy. Cokolwiek znajdzie się w szafie!" - czytamy na profilu akcji „Biały Pištek” na Facebooku. To alternatywna wobec "Czarnego pištku" akcja organizowana przez œrodowisko pro-life.



15:20

Joanna Kluzik-Rostkowska przekonuje, że Lech Kaczyński nie popierałby zaostrzenia przepisów ws. aborcji.

15:19

Pod Pałacem Arcybiskupim na ul. Miodowej rozpoczęła się demonstracja uczestniczek "Czarnego pištku".

14:52

BBC piszšc o proteœcie w Polsce zwraca uwagę, że od ustawy obowišzujšcej obecnie w Polsce bardziej surowe jest jedynie prawo w Watykanie i na Malcie, gdzie aborcja jest całkowicie zakazana (na œwiecie jest szeœć krajów zakazujšcych całkowicie aborcji). Restrykcyjne prawo aborcyjne obowišzuje też w Irlandii Północnej, San Marino, w Liechtensteinie i Andorze oraz w Irlandii, gdzie jednak w maju odbędzie się referendum, w którym prawdopodobnie Irlandczycy opowiedzš się za złagodzeniem przepisów dotyczšcych aborcji.



14:51

Solidarnoœć z protestujšcymi Polkami wyraziło na Twitterze Amnesty International.

Women’s rights are in danger in #Poland, again. Today, thousands of women will take to the streets to #StopTheBan on abortion. Show your support, stand in #SolidarityWithPolishWomen › https://t.co/h86MBraOyt pic.twitter.com/9qBiIGCJd3