Kluzik-Rostkowska: Posłowie PiS mówią - "Biskup by mi nie darował"

- Prezes PiS w przeciwieństwie do brata nie miał nigdy żony, nie obserwował cišży, nie ma dzieci, ani wnuków, to wszystko utrudnia mu rozumienie, jakim dramatem dla rodzin jest aborcja - mówiła w rozmowie z "Faktem" posłanka PO Joanna Kluzik-Rostkowska.

Zdaniem Kluzik-Rostkowskiej Lech Kaczyński nie podpisałby się pod słowami Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że "PiS będzie dšżył do tego aby nawet przypadki cišż bardzo trudnych, kiedy dziecko jest skazane na œmierć, mocno zdeformowane, kończyły się porodem, by dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię". - Wiem, bo rozmawiałam z nim o aborcji, kiedy razem pracowaliœmy - dodała.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Posłanka PO podkreœliła, że prezes PiS "błędnie uważa, że aborcja to jedynie problem kobiet". - Przecież, gdy kobieta jest w cišży, a jej dziecko ma się urodzić bez mózgu, to tragedię i dramat dzieli również z ojcem. To wszystko dla Jarosława Kaczyńskiego sš uczucia, których nie zna - oceniła była polityk PiS i PJN.

Kluzik-Rostkowska oceniła też, że dla Jarosława Kaczyńskiego "ustawa aborcyjna nie jest czymœ, co spędza mu sen z powiek".

Jej zdaniem również w samym PiS nie wszyscy sš zwolennikami zaostrzania ustawy regulujšcej aborcję. - Sama rozmawiałam z wieloma parlamentarzystami. Mówili mi jasno: „Wiesz Aœka, ja bym nawet glosował przeciw, ale biskup w moim okręgu nigdy by mi tego nie darował" - dodała.

W pištek w Warszawie odbywa się protest w ramach tzw. Czarnego Pištku - to forma sprzeciwu wobec procedowanemu w Sejmie obywatelskiemu projektowi ustawy "Zatrzymaj aborcję", który zaostrza prawo aborcyjne w Polsce usuwajšc z przesłanek uprawniajšcych do aborcji wady i uszkodzenia płodu.