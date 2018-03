Sondaż: 3/4 badanych przeciw projektowi "Zatrzymaj aborcję"

Trzy czwarte badanych w sondażu przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown SA na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 jest przeciwnych wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczšcych przerywania cišży, proponowanych w projekcie ustawy autorstwa komitetu "Zatrzymaj aborcję".

W sondażu zadano pytanie: "Obecne prawo antyaborcyjne w Polsce dopuszcza przeprowadzenie aborcji tylko w 3 przypadkach: kiedy cišża jest wynikiem gwałtu, kiedy życie matki jest zagrożone lub kiedy stwierdzono ciężkie i nieodwracalne wady płodu. W Sejmie jest projekt, który znosi możliwoœć przerwania cišży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. Jak Pani Pan ocenia ten projekt?"

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przeciwko zmianom, zaproponowanym w ustawie, która przeszła przez pierwsze czytanie w Sejmie, opowiedziało się 75 procent badanych. Odmiennego zdania było 17 procent, a odpowiedŸ "nie wiem" wybrało 8 procent ankietowanych Polaków.

Pełnomocniczka komitetu "Zatrzymaj aborcję", który przygotował projekt zmiany przepisów dotyczšcych możliwoœci przerywania cišży, oceniała we wtorek w programie #RZECZoPOLITYCE na rp.pl, że okreœlenie "zaostrzenie" przepisów dotyczšcych aborcji nie jest właœciwe. - Przyznajšc prawo do życia kolejnej grupie dzieci - łagodzimy prawo. Ja to bardzo mocno podkreœlam. To całe słownictwo, które jest używane w odniesieniu do inicjatywy "Zatrzymaj Aborcję", to jest słownictwo, które ma do tej ustawy zniechęcić. To jest bardzo dobra ustawa. To jest cywilizacyjny krok naprzód - oceniła.

Dowiedz się więcej ť Kaja Godek: Zaczynam się bać o bezpieczeństwo swoje i rodziny

Sondaż na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany przez Kantar Millward Brown SA w dniach 26-27 marca 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie użytkowników telefonów stacjonarnych i komórkowych, wœród osób w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wyniosła 1001 osób.