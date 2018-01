Ostro o opozycji. "Nie macie czego szukać na demonstracjach" Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Sejm przyjšł do dalszych prac w komisjach projekt ustawy autorstwa Komitetu Obywatelskiego #ZatrzymajAborcję, zaostrzajšcej przepisy dotyczšce aborcji. Odrzucił za to liberalny projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017". Do utrzymania w Sejmie tego drugiego zabrakło dziewięciu poselskich głosów, przy czym 29 parlamentarzystów PO oraz 10 Nowoczesnej nie wzięło udziału w głosowaniu.