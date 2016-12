Finlandia: Jak ograniczyć długość zwolnień lekarskich?

Pod względem okresu jaki pracownicy spędzają na zwolnieniach lekarskich Finlandia jest jednym z liderów wśród krajów zrzeszonych w OECD.

Aby ograniczyć to zjawisko władze miasta Vantaa postanowiły od początku 2016 roku promować ideę "pracy zastępczej". Urzędnicy, którzy ze względu na chorobę lub uraz nie mogli pracować na swoich stanowiskach, w czasie, gdy powinni przebywać na zwolnieniu lekarskim, otrzymywali propozycję pracy na innym stanowisku, na którym ich schorzenie nie przeszkadzało w wykonywaniu obowiązków.

Efekt? Przez cały 2016 rok z możliwości tej skorzystało ok. 200 zatrudnionych przez miasto osób, przez co uniknięto straty ok. 3 tysięcy dni roboczych.

Kierująca polityką kadrową w mieście Kirsi-Marja Lievonen jest przekonana, że eksperyment przeprowadzony przez władzę w Vantaa można wdrażać też w innych miejscach i w różnych branżach. Dodaje jednak, że wymaga to wysiłku zarówno od pracowników, jak i pracodawców.

- Przełożeni muszą proponować dobrą alternatywę dla wykonywanej dotąd pracy, a pracownicy muszą mieć właściwe nastawienie. Zwolnienie lekarskie nie musi automatycznie uprawniać pracownika do odpoczynku. Jeśli ktoś jest tylko częściowo niezdolny do pracy, wciąż może oferować świadczenia pracodawcy - podkreśla Lievonen.

Urzędniczka powołuje się przy tym na badania, z których wynika, że im krótszy jest czas przebywania na zwolnieniu lekarskim, tym motywacja do pracy pracownika jest większa. - Bardzo długie zwolnienia lekarskie często prowadzą do przejścia na wczesną emeryturę - dodaje.

Z wyliczeń wykonanych przez fińskich pracodawców wynika, że firmy tracą rocznie od 4 do 5 miliardów euro w związku ze zwolnieniami lekarskimi, na których przebywają ich pracownicy.