Kościół chce przeciwdziałać samobójstwom

Ponad 6 tys. osób rocznie popełnia w Polsce samobójstwo, 2 tys. usiłuje to zrobić – wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji.

Jednak faktyczna liczba osób, które usiłują odebrać sobie życie, jest dużo wyższa. Zdaniem prof. Brunona Hołysta, kryminologa i prezesa Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, liczba tzw. samobójstw usiłowanych może rocznie dochodzić nawet do 60 tys.

– Samobójstwa to bardzo poważny problem społeczny. Jednak państwo niewiele robi, aby im zapobiegać – mówi prof. Hołyst. – W Polskim Towarzystwie Suicydologicznym od lat mamy program zapobiegania samobójstwom. Problem w tym, że jak dotąd nikt nie chciał nas słuchać. Nasz głos za pośrednictwem „Rzeczpospolitej" usłyszał jedynie Kościół – dodaje.

Kilka miesięcy temu prof. Brunon Hołyst o samobójstwach mówił Tomaszowi Pietrydze w programie #RZECZoPRAWIE. Wspominał wówczas, że na problem trzeba uwrażliwić nauczycieli, lekarzy rodzinnych, a także księży.

– Jakiś czas po tym programie odezwał się do mnie biskup Piotr Libera z Płocka. Spotkaliśmy się i powstał pomysł, by opracować specjalny poradnik dla księży, którzy stykają się z wieloma ludźmi, o tym, jak mogą pomóc zapobiegać zachowaniom samobójczym – wyjaśnia kryminolog.

Taki minipodręcznik pt. „Afirmacja życia" ukazał się właśnie nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego. Udział w jego powstaniu brało m.in. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA z Płocka, działające pod auspicjami biskupa Libery.

– Moim zdaniem księża mogą się wydatnie przyczynić do zmniejszenia liczby tragicznych aktów samobójczych i ich negatywnych skutków społecznych i religijnych – przekonuje prof. Hołyst. – Ważne jednak, by wiedzieli, jak to robić.

Z opinią tą zgadza się ks. Zbigniew Sobolewski, teolog moralista i autor kilku podręczników dla księży dotyczących spowiedzi.

– Dla wielu osób, które zatraciły sens życia, jedynym powodem powstrzymującym ich od samobójstwa są przekonania religijne. Szukają pomocy u spowiedników, rzadko zwracają się do specjalistów lub podejmują odpowiednią terapię – tłumaczy ks. Sobolewski. – W takiej sytuacji ksiądz w konfesjonale ma ogromną rolę do odegrania. W pierwszej kolejności powinien pomóc duchowo, ale nie może przyjmować na siebie roli psychoterapeuty. W delikatnej rozmowie powinien zasugerować konieczność podjęcia leczenia u specjalisty lub skorzystania ze wsparcia grupy terapeutycznej – dodaje i zaznacza, że aby ksiądz był skuteczny, musi mieć jakąś wiedzę.

– Taki jest właśnie cel poradnika. Ma on dać księdzu podstawy wiedzy socjologicznej i psychologicznej na temat samobójstw – tłumaczy ks. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA, który uczestniczył w pracach nad poradnikiem. – Chodzi o to, by ksiądz potrafił zauważyć osoby, które często wysyłają sygnały z prośbą o pomoc, ale nie mówią o niej wprost.

Zdaniem duchownego okres świąt Bożego Narodzenia, gdy księża chodzą po kolędzie, może być okazją do zauważenia osób z problemem i dania im skutecznej pomocy.

Na razie poradnik powstał w jednej diecezji, ale niewykluczone, że dotrze także do innych. Współpracownicy biskupa Libery mówią, że chce on zainteresować podręcznikiem pozostałych biskupów.

– Dla zapobiegania zachowaniom samobójczym byłoby to bardzo ważne – podkreśla prof. Hołyst.