Miasta pięknieją na święta

Imprezy z tej okazji odbędą się m.in. w Warszawie, Łodzi czy w Poznaniu. We Wrocławiu Mikołaj odpalił choinkę wczoraj.

Życzenia z Warszawy

Do świąt Bożego Narodzenia niespełna trzy tygodnie. Miasta są dekorowane specjalnie na ten czas. W tym roku w stolicy ma być wiele nowych ozdób.

Tegoroczna iluminacja będzie miała prawie dwa razy więcej lampek niż w poprzednich sezonach. Instalacja będzie liczyć o ponad 20 km. Tradycyjnie główną osią iluminacji świątecznych będzie Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu.

Rozświetlone zostaną Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji), Świętokrzyska, Mokotowska i Targowa.

Świetlnych dekoracji nie zabraknie również na Francuskiej, placu Wileńskim i Ząbkowskiej, placu Powstańców Warszawy.

Tegorocznym motywem przewodnim ozdób na Starówce będą baldachimy, a w całym mieście pojawi się wiele nowych, ciekawych elementów dekoracyjnych.

I tak np. Mariensztat ozdobi Kolorowy Zawrót Głowy - wolnostojąca iluminacja z świetlnym misiem z funkcją sterowania światłem, a na Rynku Nowego Miasta stanie karuzela oraz sanie zaprzężone w dwa renifery, do których będzie można wejść.

W Al. Ujazdowskich, nieopodal Łazienek stanie paw, a przy pomniku Kopernika zobaczymy fragment Układu Słonecznego.

Tak jak co roku, na placu Zamkowym stanie nowa 27-metrowa choinka, z zupełnie nowymi ozdobami, a świetlne dekoracje upiększą niemal całą Starówkę. Odpalenie iluminacji ma nastąpić o godz. 17.

Dla mieszkańców przygotowano dziś liczne atrakcje. Na początku spacerowej trasy, przy pomniku Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu największe świąteczne przeboje wykona chór Sienna Gospel i Wrzesińska Orkiestra Dęta.

Przy hotelu Bristol aktorzy z Teatru Akt jako skrzaty z pomocą swoich warszawskich pomocników, spróbują odkurzyć, naprawić i uporządkować ilustracje Albumu Zimowej Warszawy umieszczonego na Krakowskim Przedmieściu. Z kolei skwer Hoovera zamieni się w dom św. Mikołaja i jego pomocników.

Kolejnym miejscem świątecznych atrakcji będzie namiot miejski usytuowany na Krakowskim Przedmieściu przy kościele św. Anny, gdzie każdy będzie mógł spróbować swoich sił w dekorowaniu pierników, a także wysłać życzenia na specjalnie przygotowanej kartce przedstawiającej zimową Warszawę.

Na całej trasie spacerowej warto poszukać Roztańczonych Świętych Mikołajów z grupy Warszawski Funk, którzy będą prowadzić warsztaty taneczne oraz obdarują warszawiaków słodkimi upominkami.

Fotel Mikołaja

Także dziś, o godz. 17 rozbłyśnie choinka pod ratuszem na Starym Rynku w Poznaniu. To jest 10-metrowy świerk. Ozdoby na nim są w kolorystyce biało-niebieskiej, przez co nawiązują z tegoroczną iluminacją bożonarodzeniową Starego Rynku.

Ozdoby powieszono i ustawiono w ścisłym centrum Poznania, m.in. na ulicach wokół Starego Rynku, a także na pl. Kolegiackim, Chwaliszewie czy ul. Głównej. Światełka i bożonarodzeniowe ozdoby pojawią się też na moście Teatralnym, Al. Marcinkowskiego, Ostrowie Tumskim oraz rondzie Kaponiera.

Świątecznie zrobi się też na pl. Wolności, a także na poznańskich rynkach: Jeżycki,. Łazarskim, Bernardyńskim oraz Wielkopolskim. Iluminacji nie zabraknie też na ul. Św. Marcin, gdzie dodatkowo zostaną też podświetlone figury trzech poznańskich pegazów. Na skwerze u zbiegu ulic: Gwarnej, Fredry, Mielżyńskiego i 27 grudnia, czyli tzw. "placu Gwarnym" są się natomiast trzy podświetlone choinki.

Dziś od południa, w świąteczny klimat poznaniaków wprowadzać będą kolędnicy, a także Królowa Śniegu, która przygotowała szereg atrakcji dla dzieci. O godz. o 16.30 wystąpi chór Gospel Joy, a ok. godz.17, na schodach ratusza pojawi się prezydent Jacek Jaśkowiak, by zapalić lampki na choince. Na loggiach ratusza odbędzie się pokaz aniołów. Uroczystość zakończy wystrzał konfetti.

Choinka na poznańskim Starym Rynku będzie stała do 6 stycznia 2017 roku, a sama iluminacja do końca stycznia.

Również w Łodzi nastąpi dziś o godz. 17 odpalenie świątecznej iluminacji na ul. Piotrkowskiej, 6 Sierpnia i Traugutta. Tak jak rok temu głównym elementem dekoracji jest być dwukilometrowy sznur topiących się świetlnych sopli z efektem padającego śniegu tworzący baldachim nad Pietryną.

Na latarniach pojawiło się 81 ośmioramiennych gwiazd o wysokości 8 metrów. W tym roku po raz pierwszy choinka stanie w pasażu Schillera i będzie ozdobą świątecznego jarmarku.

Drzewko ma mieć 21 metrów wysokości. Zawiśnie na nim 45 białych kul oraz 1,2 tys. małych bombek w kolorze logo Łodzi. Znany z ubiegłego sezonu napis „Kocham Łódź” stanie na placu Wolności.

Nową atrakcją ustawioną przy ul. 6 Sierpnia jest wysoki na 2,6 m fotel świętego Mikołaja z lampką. Będzie można na nim usiąść i zrobić sobie zdjęcie.

Dziś na fotelu usiądzie święty Mikołaj. Natomiast na ul. Traugutta pojawi się brama w kształcie pięcioramiennej gwiazdy, a przed „Magdą” - zestaw trzech gigantycznych bombek z siedziskiem.

Świąteczna iluminacja to 360 tys. energooszczędnych punktów świetlnych. Łódź zapłaci za iluminację 840 tys. zł.

Choinka świeci we Wrocławiu

Wrocław jest już udekorowany na święta. Na tamtejszym Rynku w piątek o godz. 18 rozbłysła wielka choinka. Ma 20 m wysokości i 9 m podstawy.

Kurtyny świetlne składają się z 33 750 tysięcy żarówek, a na ozdoby zużyto ponad 2 km węża ledowego. Świąteczne drzewko zwieńczona jest gwiazdą, dodatkowo przystraja je ponad 200 migoczących gwiazdek.