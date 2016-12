Polskie banknoty są wegańskie

Specjalne oświadczenie w tej sprawie PWPW zamieściła dziś na swojej stronie internetowej.

Pojawiło się ono po tym gdy kilka dni temu Bank Anglii przyznał, że nowe brytyjskie , plastikowe pięciofuntowe banknoty z wizerunkiem Winstona Churchilla zawierają w sobie tłuszcz zwierzęcy w postaci łoju. To spowodowało protesty wegan na Wyspach Brytyjskich. Pod petycją wycofania łoju z procesu produkcji banknotów podpisało się już pod już ponad 100 tys. osób.

"To sytuacja nie do zaakceptowania dla milionów wegan i wegetarian w Wielkiej Brytanii. Żądamy zaprzestania używania produktów zwierzęcych w procesie powstawania pieniędzy, z których musimy korzystać" – napisali autorzy petycji przeciw działaniom Banku Anglii.

Polscy weganie mogą być jednak spokojni. Jak poinformowała PWPW w swoim dzisiejszym oświadczeniu w kwietniu 2014 roku wprowadzone zostały do obiegu zmodernizowane banknoty o nominałach 10, 20, 50 i 100 zł, a w lutym tego roku także o nominale 200 zł. "Seria zostanie uzupełniona banknotem o nominale 500 zł, który zostanie wprowadzony do obiegu w roku 2017" – przypomina Wytwórnia.

PWPW podkreśla, że zasadniczymi celami modernizacji było wprowadzenie nowoczesnych zabezpieczeń przed fałszowaniem oraz lepsze dostosowanie banknotów do wymogów urządzeń przyjmujących i akceptujących gotówkę. Wytwórnia przyznaje, że w ramach modernizacji zmienił się skład surowcowy papieru wykorzystywanego do druku pieniędzy, ale pełen skład surowcowy papieru do druku stanowi informację niejawną.

"Niemniej do produkcji wykorzystuje się składniki pochodzenia roślinnego, mineralnego i syntetyczne związki polimerowe" - zdradza Wytwórnia. I dodaje, że w ramach modernizacji banknotów z procesu produkcji papieru wyeliminowano jedyny środek pochodzenia zwierzęcego – żelatynę, którą zastąpiono polimerem syntetycznym.

PWPW podkreśla też, że przygotowalnia poligraficzna i druk banknotów są wieloetapowymi i skomplikowanymi technologicznie procesami, a w procesach tych, realizowanych w Wytwórni, żadne produkty pochodzenia zwierzęcego nie są stosowane.

"Według naszej obecnej wiedzy nie zawierają ich także żadne z wykorzystywanych surowców" – zapewnia Wytwórnia w swoim oświadczeniu.