Tragiczny pościg na Mazowszu. Ścigany nie żyje, ranni policjanci

Przez ponad 20 kilometrów mężczyzna uciekał policjantom skradzionym samochodem na Mazowszu. Na jednej z blokad staranował kilka radiowozów. Mundurowi użyli broni.

Uciekinier uderzył w drzewo. W ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł. Rannych jest czterech funkcjonariuszy.

W sobotę w nocy stołeczni policjanci dostali informację o kradzieży dostawczego volkswagena w Żyrardowie. Po północy jeden z patroli dostrzegł poszukiwane auto pod Grodziskiem Mazowieckim.

- Kierowca nie zareagował na wezwanie do zatrzymania i rozpoczął ucieczkę. Policjanci oczywiście podjęli pościg, w którym wkrótce uczestniczyło kilka załóg – opowiadał w rmf24. fm aspirant Tomasz Oleszczuk, z Komendy Stołecznej.

Za uciekającym w pościg ruszyło kilka policyjnych załóg. Funkcjonariusze chcieli uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę tworząc blokadę.

Jednak mężczyzna staranował policyjny radiowóz i kontynuował ucieczkę. Pościg prowadzono przez trzy powiaty: grodziski, pruszkowski i piaseczyński.

W Nadarzynie uciekinier wjechał w ślepą ulicę. Gdy zorientował się, że znalazł się w pułapce zawrócił. Aby uniknąć zatrzymania uderzył w kolejne radiowozy.

Funkcjonariusze użyli broni palnej. Nie wiadomo czy ranili uciekiniera. Wiadomo, że kierowca jechał jednak dalej przez kilkaset metrów, a później uderzył w drzewo.

Był ciężko ranny. Karetka zabrała go do szpitala, tam pomimo reanimacji zmarł. Do szpitala trafiło też czterech policjantów, których radiowozy staranował kierowca volkswagena.

Okoliczności całego zdarzenia wyjaśnia teraz Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.