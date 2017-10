Niemiecka minister poślubiła swoją partnerkę

Niemiecka minister ochrony środowiska Barbara Hendricks poślubiła swoją partnerkę Valerie Vauzanges, z którą zna się od 20 lat.

– W poniedziałek wzięłyśmy ślub w Kleve – powiedziała 65-letnia polityk SPD w rozmowie z „Rheinische Post". Barbara Hendricks oświadczyła się swojej partnerce powziętej latem 2017, tuż po uchwale Bundestagu dopuszczającej małżeństwa homoseksualne, i upubliczniła ten fakt.

Minister Hendricks już pod koniec roku 2013 otwarcie przyznała się do swojej orientacji seksualnej, informując, że spędzi Sylwestra ze swoją partnerką. Na początku roku 2016 powiedziała magazynowi „Bunte", że z Valerie, mającą także francuskie obywatelstwo, znają się już od 20 lat. Żona minister Hendricks pracuje jako nauczycielka i jest o dziewięć lat młodsza od niej. – Poznałyśmy się przez wspólnych przyjaciół. Valerie przez jakiś czas pracowała w Bundestagu. Nasza miłość rodziła się powoli – opowiadała.

Jak tłumaczyła, wyjawiając swoją orientację seksualną miała nadzieję, że jej decyzja doda odwagi innym lesbijkom. W przeszłości socjaldemokratyczna polityk Nadrenii angażowała się częstokroć na rzecz praw społeczności LGBT. Jest ona m.in. członkiem Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików.