Jurek Owsiak odpowiada na „czarny protest"

Jerzy Owsiak dostał zaproszenie Karmelitańskiej Wspólnoty Nowej Ewangelizacji „Solniczka" do wspólnej modlitwy w ramach akcji #BiałyProtest. Jest ona przeciwieństwem czarnego protestu, którego organizatorzy protestują przeciwko zaostrzeniu ustawy aborcyjnej.

Szef WOŚP odpowiedział na nie w poście na swoim profilu na Facebooku. "O dzieciach, które potrzebują pomocy, ja, Dzidzia, Danek i Piotrek - czyli zarząd Fundacji WOŚP, ale też cała nasza załoga - wiemy bardzo, bardzo dużo. Przez 25 lat naszej działalności sprzęt zakupiony przez Orkiestrę dzięki ofiarności Polaków przychodził z pomocą, aby ratować życie zagrożone - najczęściej z bardzo pozytywnym skutkiem" – pisze Owsiak.

Podkreśla, że to właśnie WOŚP na temat ratowania życia dzieci może także Karmelitankom ze Wspólnoty „Solniczka" opowiedzieć bardzo dużo, bo pomoc dzieciom chorym to jest cel działalności Fundacji i tym zajmować się będzie ona nadal.

"Po tych 25 latach widzimy także, że żaden z rządów – powtarzam, żaden! - nie poradził sobie z tematem skutecznej pomocy rodzinom wychowującym dzieci chore i niepełnosprawne" – twierdzi szef WOŚP. Przypomina, że poprzedni rząd nawet zabrał im dodatki pielęgnacyjne, nie zważając na ich desperackie protesty w Sejmie.

Wylicza, że każdego dnia na świat przychodzi w Polsce ok. 900 dzieci i statystycznie jedno z nich na pewno będzie miało chorobę onkologiczną, a kilkoro - różne inne wady.

"Statystycznie także kilkoro z tych dzieci skorzystało w pierwszych minutach swojego życia ze sprzętu z serduszkiem WOŚP, aby żyć. Często ten sprzęt będzie przy nich przez kilka tygodni, czasem miesięcy, a czasem - lat. Sprzęt z serduszkiem Orkiestry stoi na straży życia każdego polskiego dziecka" – podkreśla Owsiak.

Zapowiada, że załoga Fundacji będzie brała udział w poniedziałkowym czarnym proteście. I apeluje, by nawet przez chwilę nie próbować obrzucać jej inwektywami, gdyż właśnie Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla dzieci zrobiła i robi ogromną pracę.

"To również dzięki Fundacji tysiące mam w czasie ciąży leczone są pompami insulinowymi i mają możliwość przeprowadzenia fachowych badań" – podkreśla Owsiak.

Dodaje, że Wielka Orkiestra to nie jest „pomocowy butik", ale skuteczny system ratujący życie i zdrowie dzieci.

"Dobrze by było, abyśmy my, wszyscy Polacy, zrobili wszystko, aby kobiety w Polsce chciały mieć dzieci, czuły się bezpiecznie i mogły liczyć na ogromne wsparcie naszego państwa w ich wychowywaniu. Aby wszystkie polskie mamy czuły opiekę i serdeczne przytulenie do serca. Dzisiaj jednak zbudowano przeogromne napięcie i wrogość" – uważa szef WOŚP.

Apeluje, by zrobić wszystko, żeby żyło nam się serdeczniej, cieplej i z wielką wzajemną przyjaźnią.

"Razem z Dzidzią (żoną – red.) solidaryzujemy się ze wszystkimi polskimi kobietami, które w poniedziałek będą brały udział w czarnym proteście. Razem z Dzidzią wiemy też, jak ogromna rzesza Polek potrafi oddać swoje serce, swoje życie dla życia swojego dziecka" – pisze Owsiak.

Podkreśla, że w pojęciu WOŚP czarny z białym się nie wyklucza, pod warunkiem, że biały nie będzie tylko oparty na pustej demagogii. "Drogie siostry Karmelitanki, nie jesteśmy mordercami!" - kończy swój emocjonalny wpis Owsiak.

Internauci dziękują mu za ten wpis. "Brawo! Świetny, wyważony post! Jestem niesamowicie dumna, że mamy tak wspaniałego aktywistę w Polsce" - pisze jeden z nich.

Kolejny: - To jest czas dla takich mądrych ludzi jak Wy, bardzo potrzebne są takie wpisy w przestrzeni publicznej.