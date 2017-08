Lubelskie: Traktor przygniótł dziecko

Jak przekonać szefa do awansu?

Nastolatek z ciężkimi urazami nóg trafił do szpitala. Okazało się, ze dziadek chłopca, który kierował ciągnikiem ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto ciągnik nie miał badań technicznych.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w miejscowości Czarnystok. Miejscowy rolnik wraz z żoną zwoził z pola słomę ciągnikiem. Razem z małżeństwem był ich wnuk, 13-letni chłopak.

– Podczas ładownia słomy na doczepiony do ciągnika wóz na stromym zboczu pola 61-letni dziadek chłopca najechał na kostkę słomy, co spowodowało przewrócenie pojazdu. Dach kabiny ciągnika przygniótł idącego obok chłopca – opowiada asp. Dorota Krukowska–Bubiło z zamojskiej policji.

Chłopak z obrażeniami dolnych części ciała karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Na miejsce wypadku przyjechała policja.

Funkcjonariusze zbadali alkomatem kierowcę traktora. Był trzeźwy. - Jednak mężczyzna miał sądowy zakaz kierowania ciągnikami. Poza tym pojazd, którym zwożono słomę, nie posiadał aktualnych badań technicznych, nie był również ubezpieczony – dodaje policjantka.

Funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności nieszczęśliwego wypadku. Na razie dziadek nie usłyszał żadnych zarzutów.

Policja apeluje o to, by rolnicy zadbali o bezpieczeństwo dzieci podczas prac w polu. - Okres letni i jesienny to zwiększona liczbą prac wykonywanych na polach przy użyciu różnego rodzaju maszyn rolniczych. Często dzieci towarzyszą opiekunom przy wykonywaniu takich prac. Zadbajmy o ich bezpieczeństwo. Nie zostawiajmy najmłodszych bez opieki – prosi policja.