Sondaż: Polacy za zmianami w sądownictwie, ale przeciw PiS

Reforma sądownictwa emocjonuje środowiska prawnicze i polityków. Natomiast Polacy nie do końca wiedzą, co mają o tym myśleć – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej".

Choć panuje przekonanie, że pracę sądów należy usprawnić, to jednak Polacy nie przypuszczają, że stanie się to dzięki propozycjom reformy złożonym przez partię rządzącą. Większość ankietowanych – aż 40 proc. – odpowiedziało, że jest im zdecydowanie przeciwna, a kolejnych 11 proc. twierdzi, że raczej jest im przeciwna. Propozycje reform popiera co trzeci ankietowany (15 proc. zdecydowanie, 16 proc. raczej popiera).

Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że udzielone odpowiedzi są nie tyle efektem rzeczywistego stosunku respondentów do reformy, co raczej opowiadania się po jednej lub drugiej stronie politycznego konfliktu.

Propozycje zmian w sądownictwie popierają głównie wyborcy PiS (46 proc. zdecydowanie popiera, 29 raczej popiera) i Kukiz'15 (odpowiednio 19 proc. i 31 proc.). Z kolei przeciwko są głównie wyborcy PO (73 proc. zdecydowanie nie popiera, 15 proc. raczej nie popiera), Nowoczesnej (odpowiednio 77 proc. i 5 proc.). Negatywnie podchodzą do niej także politycy SLD i PSL.

– Dyskusja, w której wypowiadają się czołowi politycy obu stron, siłą rzeczy wpływa na wyborców. Dlatego ci, którzy popierają PiS, są też za reformą. Zwolennicy PO są jej przeciwni – wyjaśnia Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. – W sondażu zwraca jednak uwagę wysoki odsetek osób – aż 18,1 proc. – które nie mają w tej sprawie wyrobionego zdania. – To pokazuje, że niemal co piąty ankietowany nie rozumie, na czym miałaby polegać ta zmiana i o co w tym sporze chodzi. Są zdezorientowani, dlatego na wszelki wypadek wypowiedzieli się ostrożnie – wyjaśnia Rafał Chwedoruk.

Niewykluczone, że wynika to z tego, że wymiar sprawiedliwości u wielu osób nie wywołuje takich emocji, jak chociażby reforma edukacji czy zmiana wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Ponadto może być źle odebrany z uwagi na silnie zakorzenione przekonanie o słuszności zasady trójpodziału władzy. – Tak niejasny wynik sondażu to żółta kartka, zarówno dla opozycji, jak i partii rządzącej. Pokazuje, że wyborcy oczekują od nich raczej dążenia do konsensusu, a nie zaogniania sporu – podsumowuje Chwedoruk.