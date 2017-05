Fiasko relokacji. Uchodźcy opuszczają Litwę

Informację tę podał w piątek dziennik "Lietuvos Zinios". Gazeta cytuje szefa litewskiego MSW Eimutisa Misiunasa, który powiedział: „Prawie 80 proc. przesiedlonych uchodźców znów opuściło Litwę".

Litwa dotychczas przyjęła w ramach systemu przesiedlania 309 imigrantów. Tymczasem 230 z nich już opuściło Litwę. Wilno zobowiązało się do przyjęcia ogółem 1105 uchodźców.

Szef litewskiego MSW zamierza, jak zapowiedział, zająć się kwestią poprawy warunków integracji imigrantów, aby chcieli pozostać na Litwie.