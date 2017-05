Rosja: Bezdzietni zapłacą podatek? Kontrowersyjkna propozycja moskiewskiego ratusza

Wprowadzenie podatku dla bezdzietnych rodzin zaproponował zastępca przewodniczącego Dumy Moskwy Nikołaj Gubenko.

Gubenko stwierdził, że mieszkańców rosyjskiej stolicy, którzy nie mają dzieci można obarczyć "symbolicznym podatkiem" i przekazać te środki wielodzietnym rodzinom.

– Mamy bardzo dużo zamożnych ludzi w Moskwie. Może warto wprowadzić dla nich podatek od bezdzietności? To zgodne z interesem narodowym – mówił Gubenko podczas posiedzenia komisji moskiewskiego parlamentu ds. polityki socjalnej i pracy.

Zaproponowany przez przedstawiciela moskiewskiego ratusza podatek obowiązywał w Związku Radzieckim. Niewiele jest jednak chętnych by go przywracać. Ministerstwo Pracy Rosji wyraziło negatywny stosunek do propozycji i oświadczyło, że ma "inny pomysł na zwiększenie wsparcia dla wielodzietnych rodzin".

Obecnie w Moskwie w ponad 115 tys. rodzin wychowuje się troje lub czworo dzieci. Ponad 90 moskiewskich rodzin wychowuje ponad dziesięcioro dzieci.