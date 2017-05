Statystyczny Niemiec wypija rocznie wannę alkoholu

Liczba wszystkich wypadków drogowych spowodowanych spożyciem alkoholu wprawdzie spada, lecz ich skutki są szczególnie poważne – poinformowała Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (DVR), inaugurując w Niemczech tydzień jazdy bez alkoholu. Szef DVR Christian Keller żąda wprowadzenia całkowitego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu czyli 0,0 promila alkoholu we krwi. W 2015 roku zginęło w wypadkach drogowych spowodowanych konsumpcją alkoholu 256 osób, 16 500 zostało rannych.

Wg informacji Niemieckiej Centrali ds. Uzależnień (DHS), to przede wszystkim młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 25 lat wsiadają po wypiciu alkoholu do samochodu. Często przeceniają oni swe możliwości bezpiecznego kierowania pojazdem i wykazują skrajną gotowość do ryzyka.

Alkohol jest też przyczyną problemów w komunikacji miejskiej w Niemczech. W czasie, kiedy do tramwajów i autobusów wsiadają imprezowicze, mnożą się problemy.

Próg stężenia alkoholu we krwi, przy którym negatywnie wpływa on na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, wynosi wg ekspertów ds. bezpieczeństwa drogowego od 0,2 do 0,33 promila. Już przy wprowadzonym przez ustawodawcę progu 0,5 promila ryzyko spowodowania wypadku jest, w ich opinii, dwa razy większe niż w stanie trzeźwości.

Zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22.00

Dyrektor DHS Raphael Gassmann domagał się w czwartek w Berlinie wprowadzenia wieczornego zakazu sprzedaży alkoholu w Niemczech. – Taki zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w dużym stopniu ograniczy co najmniej spontaniczne zakupy i ekscesy alkoholowe, które stanowią zagrożenie dla innych – tłumaczył. Dlatego, w jego opinii, „nie ma żadnego rozsądnego powodu", aby pozwalać wieczorem na sprzedaż jakichkolwiek używek na stacjach benzynowych, zaznaczył Gassmann.

Tydzień informacyjny o szkodliwości alkoholu

Tydzień bez alkoholu za kierownicą w Niemczech nazywany „Aktionswoche Alkohol”, organizowany jest co dwa lata. Rozpoczyna się w najbliższą sobotę i ma na celu propagowanie „krytycznych zachowań” związanych ze spożywaniem alkoholu szczególnie w ruchu drogowym. Do 21 maja odbędą się w całych Niemczech setki imprez, w których uczestniczyć będą grupy samopomocy, specjalistyczne kliniki, lekarze, farmaceuci i poradnie.

Co roku w Niemczech umiera na skutek spożycia alkoholu lub kombinację alkoholu z paleniem papierosów 74 tys. ludzi. Uzależnienie od alkoholu jest najpoważniejszym problemem w Niemczech. – Jest to główna używka w naszym kraju. Każdy mieszkaniec Niemiec wypija średnio wannę produktów alkoholowych – powiedziała w rozmowie z agencją DPA Christina Rummel, organizatorka „Aktionswoche Alkohol".

Wg badań 13,1 proc. kobiet i 18,5 proc. mężczyzn - ogółem 1,77 mln Niemców w wieku od 18 do 64 roku życia - spożywa nadmierną ilość alkoholu stanowiącą ryzyko zachorowania na raka, wystąpienia zaburzeń neurologicznych, zaburzeń wątroby i trawienia lub krążenia.