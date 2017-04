W Pakistanie wybrano najpiękniejszego bawoła

W konkursie wzięło udział 200 zwierząt. Główną nagrodę, w wysokości 75 tysięcy rupii (ok. 715 dolarów) zdobył Laiq Badar, właściciel liczącego 10 sztuk stada bawołów Azikheli. - To nasze źródło utrzymania, jestem dumny, że to mój bawół wygrał nagrodę - powiedział Badar.

Konkurs zorganizowano dzięki środkom z USAID - amerykańskiej agencji rządowej zajmującej się przyznawaniem pomocy krajom w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej.

Muhibullah Khan, przedstawiciel lokalnych władz, podkreślił, że bawołom z gatunku Azikheli zagraża wyginięcie, a organizatorom konkursu piękności dla bawołów zależało na "uświadomieniu ludziom jak ważne jest podtrzymanie tego gatunku pięknych zwierząt".

Konkurs w Mingorze był pierwszym konkursem piękności dla bawołów zorganizowanym w Pakistanie.

Bawoły z gatunku Azikheli występują jedynie w prowincji Swat - zwierzęta te dostosowały się do niskich temperatur występujących w regionie.

Hodowcy tego gatunku bawołów twierdzą ponadto, że ich mięso jest lepsze, a samice tego gatunku dają więcej mleka, niż inne samice bawołów.