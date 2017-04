Chiny: Islam? Tak nie można nazwać dziecka

Władze Xinjiangu, prowincji zamieszkanej przez ok. 23 milionów muzułmanów, zakazały nadawania dzieciom imion takich jak "Islam", "Koran", "Saddam" i "Mekka", a także imion nawiązujących do symbolu półksiężyca.

Dzieci, którym zostaną nadane zakazane imiona mają być nierejestrowane, co oznacza, że nie będą miały dostępu do świadczeń socjalnych, systemu opieki zdrowotnej i systemu edukacji - pisze "The Guardian".

Jak na razie nie przygotowano zamkniętej listy imion, których nadawanie jest nieakcpetowane przez władze. Nie jest jasne, co sprawia, że imię zostaje zaklasyfikowane jako "religijne" - czytamy w "The Guardian".

Sophie Richardson, dyrektor chińskiego oddziału Human Rights Watch uznała zakaz za "kolejny przejaw ograniczenia wolności religijnej", który przyjęto pod pozorem walki z "religijnym ekstremizmem".

- Jeśli władzom naprawdę zależy na przywróceniu stabilizacji i równowagi w regionie, jak twierdzą, powinny raczej wycofywać się z represyjnej polityki - dodała Richardson.

Przepisy o których mowa zostały przyjęte w Xinjiangu przed miesiącem. Nowe prawo zakazuje też noszenia "bród o nienaturalnych rozmiarach".