Warszawa: Bomba w górę na Służewcu

Podczas pierwszego dnia odbędzie się osiem gonitw, do których zgłoszono 64 konie. Kończy się remont Trybuny Honorowej, na której ma zostać wprowadzony m.in. przedwojenny dress code.

Sezon na Służewcu rozpocznie się dziś o godz. 14. Przed pierwszą gonitwą, zanim nad torem uniesie się słynne „Ruuuszyły...", widownia usłyszy przebój „Bomba w górę" w wykonaniu Jaremy Stępowskiego.

Później rozegranych zostanie osiem gonitw, do których trenerzy zgłosili 64 konie. Na dziś zaplanowano m.in. trzy imienne wyścigi I grupy: Memoriał Tomasza Dula oraz nagrody: Otwarcia (Dandolo) i Skowronka.

Na rozpoczęcie sezonu nie udało się zakończyć remontu Trybuny Honorowej, gdzie już odnowiono elewacje i okna. W czasie prac zachowano historyczną posadzkę, a tam gdzie była zużyta, zastąpiła ją kopia. Remont ma się zakończyć w czerwcu.

Szefostwo Wyścigów pracuje nad wytycznymi dotyczącymi strojów na Trybunie Honorowej. Już teraz w „wyścigowym ABC" na stronie internetowej apeluje ono do gości, którzy przychodzą na Służewiec o strój typu smart casual.

– W trakcie sezonu są takie dni jak Gala Derby, Wielka Warszawska czy Dzień Arabski, gdy należy zadbać o bardziej elegancki strój – zauważa dyrekcja Toru.

Podkreśla, że wtedy na Służewcu widać oryginalne kobiece nakrycia głowy np. kapelusze, czy toczki, które są uzupełnieniem wykwintnych i eleganckich kobiecych strojów, a męska część publiczności wybiera wówczas formalne garnitury z obowiązkową kamizelką.

- Ważnymi atrybutami wyścigowego bywalca są również długopis i lornetka. Długopis przyda się do robienia notatek w programie: na temat typów, wyników gonitw. Lornetka ułatwi natomiast dokładną obserwację gonitwy i śledzenie losów naszego faworyta – tłumaczy dyrekcja Toru.

Radzi, by podczas pierwszej wizyty na Torze wybrać się na Trybunę Honorową, co pozwoli to na najlepszy ogląd całej gonitwy.

"Ciekawą propozycją jest również stanowisko przy płocie. To miejsce gdzie najbardziej czuje się emocje widzów związane z gonitwą, a także ogląda pędzące konie z bliska, czując wibracje ziemi wywołane tętentem ich kopyt" – można przeczytać w „Wyścigowym ABC".

Dziś oraz w kolejne weekendy do czerwca dla kibiców będzie dostępna trybuna środkowa oraz tereny przyległe, a także pomieszczenie na parterze trybuny honorowej, gdzie mieszczą się kasy.

Sezon wyścigów w tym roku potrwa do 19 listopada. W tym czasie mają się odbyć 452 gonitwy. Przerwy zaplanowano na przełomie maja i czerwca (29 maja do 9 czerwca ) na Orange Warsaw Festiwal (29 maja do 9 czerwca) i dwa tygodnie lipca, gdy wyścigi będą odbywać się na hipodromie w Sopocie.