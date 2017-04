Amerykanie nazwali córkę na cześć szwajcarskiej wioski

Rodzice małej Murren wierzą, że to właśnie w miejscowości Mürren, w kantonie Berno, ich najmłodsza córka została poczęta.

"(Mürren) to nasza ulubiona miejscowość w Szwajcarii" - zaznaczyła matka dziewczynki, która zamieściła zdjęcie nowo narodzonego dziecka na Instagramie. Murren to drugie imię nadane dziecku (pierwsze to Tessa).

Do Mürren można dotrzeć jedynie kolejką linową. Wioska liczy 418 osób i szczyci się pięknymi widokami - można stąd podziwiać szczyty Schilthorn, Jungfrau, Mönch czy Gspaltenhorn. Na tym pierwszym szczycie znajduje się słynna restauracja Piz Gloria.

Matka Tessy Murren przyznaje, że wraz ze swoim mężem "zakochała się w zapierających dech w piersiach widokach z Mürren". - Mojemu mężowi i mnie podoba się wolniejsze tempo życia w tym miejscu. Mamy nadzieję, że wrócimy tu kiedyś z Tessą Murren - podkreśla.

Biuro turystyczne w Mürren odpowiadając na wpis matki na Instagramie podkreśliło, że dla wioski jest zaszczytem, że dziecko nazwano na jej cześć.